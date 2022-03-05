Ethem Sancak'ın "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk" sözleri alay konusu oldu - Haberler

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Ethem Sancak'ın "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk" sözleri alay konusu oldu

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Güncel
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Ethem Sancak'ın

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Rus televizyonuna değerlendirmelerde bulunan Ethem Sancak, "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk" ifadelerini kullandı. Sancak'ın sözleri sosyal medyada alay konusu oldu. Sancak'ın çıkışıyla ilgili yapılan bir yorumda "Biz paket servis için kullanılacak sanıyorduk" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sürerken, geçtiğimiz günlerde Vatan Partisi'nden bir heyetle birlikte Moskova'ya giden iş insanı Ethem Sancak, konuk olduğu Rus televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayacağını ifade eden Sancak, "Rusya düşerse Türkiye bölünür, Türkiye düşerse de Rusya için aynı şey geçerli. Erdoğan, Zelenski'nin ilgisini bu tarafa doğru çekmeye çalıştı, hala çalışıyor. Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Ethem Sancak, Güncel, Haberler

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