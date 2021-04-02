ETB'den coğrafi işaretli ürünlere tanıtım atağı...

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Antalya Ticaret Borsası tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan " Sizin Oraların Nesi Meşhur Erzurum" programına katılan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Coğrafi İşaretli...

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Antalya Ticaret Borsası tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan " Sizin Oraların Nesi Meşhur Erzurum" programına katılan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Coğrafi İşaretli Ürünler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Dün akşam yayınlanan ve Moderatörlüğünü Gürsel Cingöz'ün yaptığı " Sizin Oraların Nesi Meşhur Erzurum" programı izleyicilerden tam not aldı. Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı ile Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca'nın katıldığı programda, Erzurum iline özgü ürünlerin tanıtımı gerçekleştirildi.

Programda,söz alan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Doğu Anadolu Bölgesindeki kamu kurum ve kuruluşları arasında Coğrafi İşaretli Ürünlere en çok belge ile sahip olan kurum olduklarını vurgulayarak,Erzurum Civil Peyniri,Erzurum Küflü Civil Peyniri (Göğermiş Peyniri),Erzurum Kadayıf Dolması,Erzurum Su Böreği,Erzurum Pekmezli Baklavası ürünlerine yenilerini eklemek yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

"50'den fazla coğrafi işaret belgesine sahip olacağız"

Başkan Oral, "Erzurum ve yöresinde 350'ye yakın lezzetimiz bulunuyor. Erzurum gerçek anlamda bir gastronomi kentidir. Almış olduğumuz tescil belgeleri ile kısa sürede ismimizi duyuracağız. Erzurum gastronomi kenti olma konusunda da iddialıdır. Elimizde hali hazırla coğrafi işaretli ürünlerimiz olan Civil Peynir, Kadayıf Dolması, Göğermiş Peynir, Su Böreği, Pekmezli Baklava bulunuyor. Ayrıca Erzurum tereyağı, Erzurum kavurması ve bunun gibi birçok başvurularımız var. Erzurum Ticaret Borsası olarak 50'den fazla ürüne coğrafi işaret belgesi alarak, Erzurum'un markalaşması ve tanıtımı yolunda önemli bir adım atmayı planlıyoruz. Şu an İlimizde 13 coğrafi işaret belgesine sahip ürün var. Bizim hazırlanıp başvurusunu yaptığımız ve Türk Patent Enstitüsünden onay beklediğimiz 16 ürünümüz var. 15 tane ürünümüze yönelik çalışmalarımız ise devam etmektedir. Bilindiği gibi coğrafi ürün tescil belgesi o yörenin ürününü tescil etmek demektir. Bundan dolayı da istihdamı direk etkiliyor. Markalaşma alanında da ilimizi bir iki adım daha ileriye taşımış olacağız. Bu işlemlerin oluşması için belirli bir süre bulunuyor, patentin hazırlanması, ürünün incelenmesi ve onaylanması gibi. 2021 yılı sonuna kadar hedefimiz en az 50 coğrafi işaret belgesi ile Erzurum'u tanıtmak. Bilinen 350'den fazla yöremizde yemek anlamında lezzet var. Bu rakamın içerisinde endüstriye kazandırılacak 30'dan fazla ürünümüz bulunuyor. Bu anlamda inşallah yılsonuna doğru Erzurum'a gastronomi kenti demeye başlayacağız" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı