Etb'de Görev Dağılımı Yapıldı

ETB 'da hafta sonu yapılan seçimle 13 meslek grubunda üyeler 36 kişilik Borsa Meclisini belirledi.

Yakutiye İlçe Seçim Kurulu görevlilerinin nezaretinde yapılan Seçimde Borsa Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelikleri (TOBB) Üst Kurul Delegeliği ile Disiplin Kurulu üyelikleri için oy kullanıldı.

Hakan Oral 'ın hazırladığı listenin kazandığı seçim sonrası bugün toplanan üyeler, Borsa Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelikleri, (TOBB) Üst Kurul Delegeliği ve Disiplin Kurulu üyelikleri için oy kullandı.

ETB Meclis salonunda yapılan seçimde ETB Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hakan Oral getirilirken, Yönetim Kurulu üyelikleri ise Muammer Aydın, Eletdin Ürüşan, Vesfi Koç, Yalçın Meral, Cahit Yarba, Aykut Koç, Orhan Tohumcu ve Yavuz Sarı'dan oluştu.

Seçim sonrası kısa bir değerlendirme yapan ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, bir kez daha üyelere teşekkür etti. Hakan Oral, yeni dönemde 'İlimiz bölgemiz ve ülkemiz için daha başarılı ve hayırlı işler yapacaklarını' belirtti.

TOBB Üst Kurulu Üyeliklerine ise Yavuz Güney, Muammer Aydın, Süleyman Selimoğlu, Cahit Yarba, Erzurum Ticaret Borsası'nı TOBB'de temsil edecek isimler oldu.

Disiplin Kurulu üyeliklerine ise Ferit Yıldız, Ali Laç, Yavuz Özdemir, Yavuz Bedir,Selim Bozan ve Cüneyt Ardıçlı getirildi.

Öte yandan Borsa Meclisi Başkanlık Divanının ise önümüzdeki günlerde belirleneceği ifade edildi. - ERZURUM