Etanol nedir? Etil alkol ne için kullanılır?

Yanlış kullanımı fazlasıyla zarar veren renksiz, uçucu ve yanıcı bir madde olan etanol nedir? Etanol veya etil alkol ne için kullanılır? Metanol nedir?

Renksiz, uçucu ve yanıcı bir madde olan etanolün kimyasal bileşenleri "EtOH/ C2H5OH" şeklindedir.

ETANOL NEDİR?

Bir tahıl alkolü olan etanol diğer adıyla etil alkol, alkollerin içerisine katılan bir karışım maddesi olarak kullanılır. Endüstriyel alanda da oldukça çok kullanılan ve faydalı bir kimyasal madde olan bu organik bileşik, çözücü olarak diğer tüm organik kimyasalların sentez edilmesinde, otomotiv alanında, kozmetik alanında ve tıpta fazlasıyla kullanılmaktadır. Etil alkol bu özelliklerinin yanında içki yapımında da kullanılıyor.

METANOL NEDİR?

Metil alkol (metanol) ise odun talaşının distile edilmesi ile elde edilir. Endüstride boya inceltici, teksir makine sıvısı, antifriz, cam temizleyici gibi maddelerin yapımında kullanılır. Akut zehirlenmeler daha çok yanlışlıkla içki olarak kullanılması sonucu oluşurken, kronik zehirlenmeler, iş yerlerinde buharının inhale edilmesi sonucu oluşur.

ETİL ALKOL NE İÇİN KULLANILIR?

Antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip etil alkol, birçok el dezenfektanın da ve tıbbı mendillerde kullanılmaktadır.

Etanol (etil alkol) aynı zamanda antiseptik ve dezenfektan olarak da kullanılmaktadır.