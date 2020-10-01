Etanol nedir? Etil alkol ne için kullanılır?
Yanlış kullanımı fazlasıyla zarar veren renksiz, uçucu ve yanıcı bir madde olan etanol nedir? Etanol veya etil alkol ne için kullanılır? Metanol nedir?
Renksiz, uçucu ve yanıcı bir madde olan etanolün kimyasal bileşenleri "EtOH/ C2H5OH" şeklindedir.
ETANOL NEDİR?
Bir tahıl alkolü olan etanol diğer adıyla etil alkol, alkollerin içerisine katılan bir karışım maddesi olarak kullanılır. Endüstriyel alanda da oldukça çok kullanılan ve faydalı bir kimyasal madde olan bu organik bileşik, çözücü olarak diğer tüm organik kimyasalların sentez edilmesinde, otomotiv alanında, kozmetik alanında ve tıpta fazlasıyla kullanılmaktadır. Etil alkol bu özelliklerinin yanında içki yapımında da kullanılıyor.
METANOL NEDİR?
Metil alkol (metanol) ise odun talaşının distile edilmesi ile elde edilir. Endüstride boya inceltici, teksir makine sıvısı, antifriz, cam temizleyici gibi maddelerin yapımında kullanılır. Akut zehirlenmeler daha çok yanlışlıkla içki olarak kullanılması sonucu oluşurken, kronik zehirlenmeler, iş yerlerinde buharının inhale edilmesi sonucu oluşur.
ETİL ALKOL NE İÇİN KULLANILIR?
- Antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip etil alkol, birçok el dezenfektanın da ve tıbbı mendillerde kullanılmaktadır.
- Etanol (etil alkol) aynı zamanda antiseptik ve dezenfektan olarak da kullanılmaktadır.
- Etil alkol, etilen glikol zehirlenmesi veya metil alkol zehirlenmesi durumlarında panzehir olarak kullanılmaktadır.
- Suda çözünmeyen birçok ilaç genellikle etil alkol içerisinde kolaylıkla çözülmektedir. Örneğin etil alkol (%1 ila %25 arasında değişen konsantrasyonlarda) bazı analjezikler ve ağız gargarası içerisinde de çözücü olarak kullanılmaktadır.
- Etil alkol eğlence amaçlı ağız yoluyla tüketilmekte olan birçok alkollü içeceğin ana bileşeni olarak kullanılmaktadır.
- Etil alkol, kaygıyı azaltarak insanlarda öfori hissi yaratan psikoaktif bir ilaç görevi üstlenmektedir. Bunun beraberinde bilişsel fonksiyonları bozarak merkezi sinir sistemi (CNS) depresanı olarak işlev göstermektedir.
- Etanol (etil alkol) endüstriyel olarak etil esterler, asetik asit, dietil eter ve etil aminlerin üretiminde kullanılmaktadır.
- Etil alkol hem polar hemde polar olmayan bileşikleri çözme kabiliyeti sayesinden yaygın bir şekilde iyi bir çözücü olarak kullanılmaktadır.
- Etil alkolün erime noktası -114.1 derece olmasından dolayı çeşitli laboratuvarlarda soğutma banyolarında bir bileşen olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda birçok termometrede aktif sıvı görevi göstermektedir.
- Etanol, kozmetik ve güzellik ürünleri endüstrisinde cilde yardımcı olmak için koruyucu losyonlarda sıklıkla kullanılmaktadır.
- Etili bir çözücü olmasından dolayı boyalarda koruyucu olarak kullanılmaktadır ayrıca organizmaların ihlalini önlemek için temizlik malzemelerinde sıklıkla tercih edilmektedir.
- Islak mendillerde ve temizleyici jellerde de kullanılan antiseptiktir bir üründür.