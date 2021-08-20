eTail oyun severlerin favori alışveriş sitesi haline geldi

etailcomtr oyun severlerin favori alışveriş sitesi haline geldi.

2021 Yılının başında hayata geçen Dijital Oyun Kodu, Hediye Kartları ve Ürünleri alanında hızlı bir şekilde oyun severlerin favori alışveriş sitesi haline ulaştı.

, , LOL RP, Zula Altın gibi Epin ürünlerini uygun fiyata eTail üzerinden satın alabilirsiniz.

eTail'den Playerbros'a özel %5 İndirim Kuponu

takipçilerine ayrıca güzel bir haberimiz var. Alışveriş esnasında "playerbros" indirim kuponu ile yukarıda saydığımız PUBG UC, VALORANT RP, LOL RP ve Zula Altın ürün kategorilerinde %5 indirim elde edebilirsiniz.

Merak edenler için; eTail Nedir?

eTail İngilizce retail yani perakende kelimesinden türetilmiş ve elektronik perakende anlamında kullanılmaktadır. İnternet kullanımının yaygınlaşması ile eticaret sitelerindeki artış elektronik perakende kavramının doğmasını sağlamıştır.

eTail markası dijital oyun dünyasında kalıcı bir yer edinmeyi kendine hedef olarak belirlemiş ve yayına başladığı 2021 Ocak ayından bu yana dijital oyun kodları, hediye kartları, oyun içi ürünleri ve diğer dijital ürünleri kullanıcılarına en uygun fiyata ulaştırmanın mutluluğunu yaşamaktadır.

eTail.com.tr Güvenilir mi?

eTail.com.tr tüm bilgilerinizi SSL güvenlik sertifikasıyla ile şifrelemekte ve PayTR, Moka gibi BDDK onaylı ödeme kuruluşlarıyla çalışmaktadır. eTail, sunduğu birçok ürünün Resmi Yetkili Satıcısı olmasının vermiş olduğu güvenle Türkiye'deki ve dünyadaki oyuncuların vazgeçilmez tercihi olmayı hedeflemektedir.

Kaynak: Playerbros