Et sote nasıl yapılır? Et sote yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

En sevilen lezzetlerin arasında Et sote ilk sırada yer alıyor. Et sote hem lezzetli olması açısından hem de yemeklerin vazgeçilmez bir unsuru olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen ürünler arasında. İşte Et sote nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

ET SOTE MALZEMELERİ

• 600 gr sotelik dana eti

• 4 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 adet orta boy kurusoğan

• 2 adet domates

• 4 adet yeşil biber

• 1 tatlı kaşığı domates salçası

• 1/2 (yarım) tatlı kaşığı biber salçası

• 1 su bardağı sıcak su

• 1 çay kaşığı tuz

• 1/2 (yarım) çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

• 1 tatlı kaşığı kekik

YAPILIŞI

1. Et sote hazırlamak için; kuru soğanı küçük küpler halinde yemeklik doğrayın.

2. Kabuğunu soyduğunuz domatesleri soğanlarla uyumlu olacak şekilde kesin.

3. Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız yeşil biberleri, yarım ay şeklinde doğrayın.

4. Tercihen döküm bir tavada zeytinyağını kızdırın. Küçük parçalar halinde sotelik doğradığınız dana etini tavaya alın.

5. Suyunu salmaması, lezzet ve vitamin değerini hapsetmesi için; yüksek ateşte, yaklaşık 2-3 dakika hiç karıştırmadan eti mühürleyin.

6. Mühürleme işlemi sonrasında dış kısmı renk alan etleri tavayı aralarda sallayarak yüksek ateşte sotelemeye devam edin.

7. Yemeklik doğradığınız soğanları katıp, soğanlar yumuşayana kadar pişirme işlemini sürdürün.

8. Aralarda karıştırarak sırasıyla, doğranmış yeşil biber ve domatesleri katın.

9. Biber ve domates salçasını sıcak su ile sulandırdıktan sonra azar azar tavaya ekleyin.

10. Üzerine bir kapak kapatıp, pişirme işlemini kısık ateşte sürdürün.

11. Salçalı suyunda lokum gibi yumuşayana kadar pişen etlere; taze çekilmiş tane karabiber, kekik ve tuzu katıp, son bir kez karıştırın.

12. 5 dakika daha pişirdiğiniz et soteyi lezzetli suyuyla birlikte servis tabaklarına alın.

PİŞİRME ÖNERİSİ

Sotenin lezzetini arttırmak için pişirme işleminin sonuna doğru küçük bir miktar tereyağı ekleyebilirsiniz.

PÜF NOKTALARI

Etleri yıkamak yerine süzgeçte bekletip, kanını süzdürün. Kağıt havlu yardımıyla kuruladıktan sonra tavaya alın. Etin yağsız ve bonfile gibi yumuşak bir kısımdan sotelik olarak doğrandıktan sonra kullanılması sonucu olumlu yönde etkilemekte, pişme süresini kısaltmaktadır.