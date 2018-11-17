Estü Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Design Week Turkey'de

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım ve Mimarlık Bölümleri, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Türkiye Tasarım Haftası'na (Design Week Turkey) kendi stantlarıyla katıldı.

ESTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, düzenlendiği günden bugüne tüm yaratıcı endüstrileri, yurt içi ve yurt dışından 65 binin üzerinde ziyaretçiyi bir araya getiren etkinlik, yaratıcı ekonomileri güçlendirmeyi, girişimciliği teşvik etmeyi, endüstriler arası iş birlikçi multidisipliner projeler ve titiz tasarım araştırmalarını odaklıyor.

Endüstriyel tasarım, moda, görsel iletişim tasarımı, mimari başta olmak üzere bir dizi alanda panel ve konferanslar, sergiler, atölyeler ile bu yıl 16-18 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri" töreniyle başladı.

Törende ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi mezunları farklı kategorilerde 20 ödül alarak önemli bir başarı gösterdi.