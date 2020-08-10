ESTP'den tedbir uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ESTP'den tedbir uyarısı

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ETSP) Başkanı Mustafa Güvenli, son günlerde artan Covid vakalarının endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi.

ESTP'den tedbir uyarısı
10.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:23

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ETSP) Başkanı Mustafa Güvenli, son günlerde artan Covid vakalarının endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi.

"Tedbiri çabuk unutuyoruz, birçok yerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı da görülüyor; oysa bu işin tedbir alıp bilinçli bereket etmekten öte henüz bir çözümü bulunamadı" diyen Başkan Güvenli, tedbirlere uyma konusunda Yeni Zelanda örneğini vererek, "Yeni Zelanda'da 100 gündür yeni vakaya rastlanmadığı açıklandı" dedi.

Bu salgının ağır bir hastalık olduğuna işaret eden ESTP Başkanı Güvenli, "Virüse yakalanmış olan birçok hasta nefes almakta bile zorlanıyor ki, bu çok zor bir durum. İlaveten uzmanlar birçok hastanın salgın sonrası eski sağlığına kavuşamayabileceğini de ifade ediyor. Aynı zamanda bu süreç sağlık çalışanlarımız açısından da bir o kadar zor ve de risklidir" ifadelerini kullandı.

Vaka sayısının sürekli artıyor oluşunun, salgının yayılımının yanı sıra sağlık sistemi için de çok ciddi sıkıntı anlamına geldiğini kaydeden ESTP Başkanı Mustafa Güvenli, "Bu yoğunluğun devam etmesi halinde salgının kontrol altına alınamaması da söz konusu olabilir. Ülkemizin çok ciddi bir sağlık altyapısı olduğunu hepimiz ve tüm dünya biliyor, ancak unutmayalım ki; bu tedbirsizlik devam ettiği sürece sağlık imkanları da bir yere kadar dayanabilecektir. Mart ayından bu yana sağlık çalışanlarımızın karşı karşıya bulunduğu zorluk ve çektikleri sıkıntılar da göz önünde tutulacak olunursa; tedbirsizliğin sadece sorumsuzluk değil, aynı zamanda büyük bir vebal olduğu da görülecektir. Dolayısıyla sağlık çalışanlarımıza bu süreçte göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı tekrar teşekkür ediyor, hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçen yaya, otobüse çarptı 3. Sayfa
Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçen yaya, otobüse çarptı
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Sağlık
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı 3. Sayfa
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor Magazin
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti Yaşam
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Dünya
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, yeni klibi için 60 bin dolar harcadı
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, yeni klibi için 60 bin dolar harcadı
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Mezarların kazılmış olduğunu gören vatandaşlar şoke oldu
Mezarların kazılmış olduğunu gören vatandaşlar şoke oldu
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Altın haftaya 2.033 seviyesinde başladı
Altın haftaya 2.033 seviyesinde başladı
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ümit Dündar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Tatlıses Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Otobüs Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: ESTP'den tedbir uyarısı - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 11:23:48. #1.15#
title