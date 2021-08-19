Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu

Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Dünya

Taliban'ın ülkedeki yönetimi kontrol altına almasından sonra Afganistan'dan kaçmaya çalışan insanların sayısı önemli derecede arttı. Türkiye'de en önemli gündem maddesi olan sığınmacılar konusunda Batılı ülkelerden de kaç mülteci kabul edeceklerine dair rakamlar verildi. Estonya'nın 10 mülteci alabileceklerini söylemesi ise sosyal medyada adeta alay konusu oldu.

ABD'nin çekilmesi ile Taliban'ın Afganistan'da yönetimi kontrol altına alması, ülkeden kaçanların sayısını da önemli derecede arttırdı. Türkiye'de sığınmacı tartışmaları gündemde yerini korurken Batı ülkelerinden de belli rakamlarda mülteci kabul edeceklerine dair açıklamalar yapıldı.

ESTONYA, 10 AFGAN MÜLTECİYİ KABUL EDECEK

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Afgan mültecilerle alakalı olarak yaptığı açıklama ile sosyal medyada adeta dalga konusu oldu. Afganistan'taki kaosun dünyayı şoka uğratmaya devam ettiğini söyleyen Kallas, Estonya'nın 10 adet Afganı mülteci olarak kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti.

"İNSANİ KRİZİN ÇÖZÜMÜNE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ"

Kallas açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülke olarak Afganistan'ta patlak veren insani krizin çözümüne katkıda bulunmak istiyoruz. Şu anki duruma göre, Estonya 10 kişiye mülteci statüsüne kabul etmeye hazırdır. Özellikle Avrupa Birliği ve NATO ile işbirliği yapması nedeniyle evlerinde hayatı tehlike altında olan insanları kabul etmeye hazırız."

Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri
Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri
Taliban'dan toplu infaz! Kurşuna dizdikleri Afganları çukura attılar
Taliban'dan toplu infaz! Kurşuna dizdikleri Afganları çukura attılar
Emre İliksiz
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Ozan Tufan Burak Yılmaz Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 23:56:03. #1.16#

title