Estonya Dışişleri Bakanı Liimets'ten, Adana'daki Suriyelilere ziyaret - Haberler
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Estonya Dışişleri Bakanı Liimets'ten, Adana'daki Suriyelilere ziyaret

Estonya Dışişleri Bakanı Liimets'ten, Adana'daki Suriyelilere ziyaret
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets, Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'nde kalan Suriyelilerle görüştü.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets, Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'nde kalan Suriyelilerle görüştü.

Liimets, Vali Süleyman Elban'ı ziyaretinin ardından beraberindeki heyetle barınma merkezine geçti.

Burada barınma merkezinden sorumlu Sarıçam Kaymakamı Müfit Gültekin ile görüşen Liimets, Suriyeliler ve kampla ilgili bilgi aldı.

Liimets, barınma merkezinde yapılan çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Daha sonra Liimets ve beraberindekiler, Suriyelilerle basına kapalı görüştü.

Estonya Dışişleri Bakanı Liimets'ten, Adana'daki Suriyelilere ziyaret

Estonya Dışişleri Bakanı Liimets'ten, Adana'daki Suriyelilere ziyaret

Estonya Dışişleri Bakanı Liimets'ten, Adana'daki Suriyelilere ziyaret

AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri

Mevlüt Çavuşoğlu, Eva Maria, Sarıçam, Estonya, Güncel, Haber

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