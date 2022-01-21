Estonya Dışişleri Bakanı Liimets'ten, Adana'daki Suriyelilere ziyaret

SARIÇAM, ADANA (AA) - Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets, Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'nde kalan Suriyelilerle görüştü.

Liimets, Vali Süleyman Elban'ı ziyaretinin ardından beraberindeki heyetle barınma merkezine geçti.

Burada barınma merkezinden sorumlu Sarıçam Kaymakamı Müfit Gültekin ile görüşen Liimets, Suriyeliler ve kampla ilgili bilgi aldı.

Liimets, barınma merkezinde yapılan çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Daha sonra Liimets ve beraberindekiler, Suriyelilerle basına kapalı görüştü.