Estetiğin dozunu kaçıran Demi Moore'un son hali şoke etti
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Estetiğin dozunu kaçıran Demi Moore'un son hali şoke etti

28.01.2021 19:11 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:31
Estetiğin dozunu kaçıran Demi Moore'un son hali şoke etti

Paris Moda Haftası'nda podyuma çıkan Hollywood yıldızı Demi Moore, görüntüsüyle şaşkına uğrattı. Abartılı elmacık kemikleri ve dolgulu dudakları ile Moore, görenlere estetiği fazla kaçırmış yorumları yaptırdı.

İngiliz tasarımcı Kim Jones'un Fendi'nin ilkbahar- yaz 2021için hazırladığı koleksiyonu, dün Paris'teki Hazır Giyim Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defilede tanıtıldı. Defilede boy gösteren Amerikalı oyuncu Demi Moore, taşıdığı kıyafetlerle değil, yüzündeki estetiklerle dikkatleri üzerine çekti.

BİNLERCE ELEŞTİRİ ALDI

Siyah bir pantolon ve bluz tanıtımı için podyuma çıkan, üç çocuk annesi 58 yaşındaki Moore, estetik iddialarını geçmişte sık sık yalanlasa da podyumdaki hali kimseyi bu yalana inandıramadı. Yüzüne estetik müdahale yaptırdığı ilk bakışta anlaşılan Moore'un abartılı elmacık kemikleri ve şekli tamamen değişen dudak yapısı binlerce eleştiriye neden oldu.

Estetiğin dozunu kaçıran Demi Moore'un son hali şoke etti

"BU UTANÇ VERİCİ"

Sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncuya en çok, "Ama bunun nedeni, estetik operasyon mu yoksa makyaj sanatçısının ustalığı mı belli değil", "Demi daha fazla estetik operasyon yaptırma. Bu utanç verici. Bence herkes incelikle yaşlanmayı kabul etmeli" yorumları yapıldı.

Estetiğin dozunu kaçıran Demi Moore'un son hali şoke etti
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