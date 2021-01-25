"Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı
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"Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı

25.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:17

Fit vücudu ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Samyeli'nin "Hiç estetiğim yok" sözleri çok konuşulmuştu. Samyeli'nin açıklamaları sonrası ortaya çıkan fotoğraflar herkesi şaşırttı. İşte Samyeli'nin kariyerinin ilk yıllarına ait fotoğrafları. Güzel oyuncuda Samyeli'de estetik var mı?, yok mu? siz karar verin.

Eski spiker, yeni şarkıcı Defne Samyeli son günlerin en popüler isimlerinden.

'Estetiğim yok' diyen 48'lik Defne'yi yalancı çıkartacak gençlik fotoğrafları ortaya çıktı

Estetik soruları üzerine açıklama yapan 47 yaşındaki Defne Samyeli, "Bende estetik yok vallahi. Hepsi küçük dokunuş... İsteyen inansın, isteyen inanmasın... Olsa söylerdim. Çünkü biri yaptıracaksa, o kişi benim" diyerek estetik yaptırmadığını açıklamıştı.

'Estetiğim yok' diyen 48'lik Defne'yi yalancı çıkartacak gençlik fotoğrafları ortaya çıktı

Sosyal medyada ortaya çıkan Defne Samyeli'nin 1993 yılında üniversiteye giderken çekilen fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi. Güzel ismin elmacık kemiklerinde ve burnundaki değişiklik gözlerden kaçmıyor.

'Estetiğim yok' diyen 48'lik Defne'yi yalancı çıkartacak gençlik fotoğrafları ortaya çıktı

Samyeli'nin fotoğrafı estetik iddialarını yine gündeme getirdi.

'Estetiğim yok' diyen 48'lik Defne'yi yalancı çıkartacak gençlik fotoğrafları ortaya çıktı

Sizce Defne Samyeli'de estetik var mı?

'Estetiğim yok' diyen 48'lik Defne'yi yalancı çıkartacak gençlik fotoğrafları ortaya çıktı

Defne Samyeli "Güzellik takıntım yok. Cildimi korumaya çalışıyorum. Rutin şeyleri uyguluyorum. Bana göre ekstra bir şey yapmıyorum ama insanlara göre çok şey yapıyorum. Bazı şeyler alışkanlık oldu…" diyerek güzellik sırrını açıklamıştı.

'Estetiğim yok' diyen 48'lik Defne'yi yalancı çıkartacak gençlik fotoğrafları ortaya çıktı

Samyeli "Ben 48 yaşımdayım 20 yaşımdan beri ne aktivitemde değişiklik var ne de başka bir şey yapıp da 'yoruldum' diyemiyorum. 60 -70 -80 yaşım için hayallerim var. Gazeteler yazmasa ben yaşımın farkında değilim." sözleriyle kendini genç hissetiğine vurgu yapmıştı.

'Estetiğim yok' diyen 48'lik Defne'yi yalancı çıkartacak gençlik fotoğrafları ortaya çıktı
'Estetiğim yok' diyen 48'lik Defne'yi yalancı çıkartacak gençlik fotoğrafları ortaya çıktı
'Estetiğim yok' diyen 48'lik Defne'yi yalancı çıkartacak gençlik fotoğrafları ortaya çıktı
'Estetiğim yok' diyen 48'lik Defne'yi yalancı çıkartacak gençlik fotoğrafları ortaya çıktı
'Estetiğim yok' diyen 48'lik Defne'yi yalancı çıkartacak gençlik fotoğrafları ortaya çıktı
'Estetiğim yok' diyen 48'lik Defne'yi yalancı çıkartacak gençlik fotoğrafları ortaya çıktı
'Estetiğim yok' diyen 48'lik Defne'yi yalancı çıkartacak gençlik fotoğrafları ortaya çıktı
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