ESSYÖNDER Başkanlığına Başkan Fatih Uğural seçildi
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ESSYÖNDER Başkanlığına Başkan Fatih Uğural seçildi

ESSYÖNDER Başkanlığına Başkan Fatih Uğural seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Site Apartman ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği (ESSYÖNDER ) Başkanlığına Fatih Uğural seçildi.

Eskişehir Site Apartman ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği (ESSYÖNDER ) Başkanlığına Fatih Uğural seçildi.

Derneğin yapılan Genel Kurulu'nda yeni başkan olarak seçilen Fatih Uğural, yaptığı açıklamada, "Yeni dönemde sektörün yerel yönetimlerle entegre olarak çalışmasını ve Türkiye 'de kurulacak sektörel Federasyonun Yönetim Kurulu üyesi olarak sektördeki teknolojik gelişmeleri, Eskişehir'e hızla taşınmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Uğural, ESSYÖNDER'in, site, apartman ve toplu yapılarda karşılaşılan sorunların tespiti, bu sorunların ilgili kurumlara çözüm talebiyle iletilmesi, hizmet veren firmaların gerektiğinde denetlenmesi ve ücret tarifelerinin belirlenmesi gibi sektörel anlamda Eskişehir'de önemli bir pozisyona sahip olduğunu anlattı.

Derneğin Yönetim Kurulu üyeliklerine ise, Nurşah Dönmezler, Gökhan Topuz, Bülent Ertürk, Fahri Yetiş seçildi. - ESKİŞEHİR

ESSYÖNDER Başkanlığına Başkan Fatih Uğural seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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