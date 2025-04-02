Eşref Rüya yeni bölüm bugün var mı, neden yok?

Kanal D yayın akışında Eşref Rüya dizisinin yeni bölümüne yer verilmemesi, dizi severleri "Eşref Rüya yeni bölüm neden yok?" sorusunu sormaya yönlendirdi. Ramazan Bayramı sonrası ekranlarda yaşanan değişiklikler bu sorunun yanıtı olabilir. 2 Nisan 2025 tarihinde Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü yayınlanacak mı, yerine hangi içerik ekrana gelecek? İşte detaylar...

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

Eşref Rüya dizisinin 2 Nisan 2025 Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümü, Ramazan Bayramı tatili sonrası yayın akışında yapılan düzenleme nedeniyle bu hafta ekranlara gelmeyecek. Kanal D yayın akışında dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümü yer alacak.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin 3. bölümü, 9 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20:00'de izleyiciyle buluşacak.