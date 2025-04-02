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Eşref Rüya yeni bölüm bugün var mı, neden yok?

Eşref Rüya yeni bölüm bugün var mı, neden yok?
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Eşref Rüya yeni bölüm bugün var mı sorusu, dizinin sıkı takipçileri tarafından 2 Nisan 2025 Çarşamba günü merakla araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Eşref Rüya dizisinin bu akşam yeni bölümüyle ekranda olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki, Eşref Rüya yeni bölüm bugün neden yok?

Kanal D yayın akışında Eşref Rüya dizisinin yeni bölümüne yer verilmemesi, dizi severleri "Eşref Rüya yeni bölüm neden yok?" sorusunu sormaya yönlendirdi. Ramazan Bayramı sonrası ekranlarda yaşanan değişiklikler bu sorunun yanıtı olabilir. 2 Nisan 2025 tarihinde Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü yayınlanacak mı, yerine hangi içerik ekrana gelecek? İşte detaylar...

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

Eşref Rüya dizisinin 2 Nisan 2025 Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümü, Ramazan Bayramı tatili sonrası yayın akışında yapılan düzenleme nedeniyle bu hafta ekranlara gelmeyecek. Kanal D yayın akışında dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümü yer alacak.

Eşref Rüya yeni bölüm bugün var mı, neden yok?

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin 3. bölümü, 9 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20:00'de izleyiciyle buluşacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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