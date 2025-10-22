Eşref Rüya 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yapımda "Nisan" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Demet Özdemir, yayınlanan tanıtımda Sertab Erener'in "Rüya" adlı unutulmaz şarkısını seslendirerek büyük beğeni kazandı. Duygusal sahneler eşliğinde sergilenen bu etkileyici performans, hem izleyicilerin diziden beklentilerini yükseltti hem de yeni bölümün duygusal tonuna dair güçlü ipuçları verdi. Şimdi herkes heyecanla "Eşref Rüya" 20. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını bekliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANIYOR?

Çiğdem'in Kadir'le suç ortağı olarak başlayan iş birliği bir kıvılcımla başka bir seviyeye dönüşür. Hayallerini gerçekleştirmesi için Nisan'ı motive eden Eşref, onu bir başkasıyla dans ederken görünce çileden çıkar... Gürdal ve ekip, onlara kurulan tuzak sonucu bir bombanın kurbanı mı olacak?

EŞREF RÜYA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı bölgelerinde yapılmaktadır. Şehrin hem tarihi hem de modern dokusunu yansıtan semtler, dizinin hikayesine özgün bir atmosfer katmaktadır. Boğaz manzaralı sahnelerden dar sokaklara uzanan bu geniş yelpaze, izleyicilere hem görsel hem de duygusal bir zenginlik sunmaktadır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref, bir kez daha hapse girme riskiyle burun buruna gelir. Çiğdem, canı pahasına kayıtları yok etmeyi başarır fakat bu durum savcı Selma'nın şüphelerini iyice körükler. Eşref'in oyununa gelen Kadir, elindeki güç ve itibarı korumak için yeni yöntemlere başvurur. Nisan ve Eşref, hiç olmadığı kadar birbirlerine bağlanırken arka planda Dinçer, Nisan'ı Eşref'ten uzaklaştırmak için planlarını bir adım öteye taşımaya hazırlanır. Eşref ise Hıdır'ın da desteğiyle kendisiyle uğraşan gizemli ismin peşine düşer.

OYUNCU KADROSU

Eşref Rüya'nın güçlü kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor:

Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper.

20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin merakla beklenen 20. bölüm fragmanı henüz izleyicilerle buluşmadı. Yeni tanıtımın önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Takipçiler, fragman yayımlandığında ilk izleyenlerden biri olmak için Kanal D'nin resmi kanallarını ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.