Eşref Rüya. 12 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşref Rüya. 12 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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'Eşref Rüya' dizisinden büyük heyecan uyandıran yeni bir fragman yayınlandı. Tutkularla ve imkansızlıklarla dolu bir aşk hikayesini anlatacak olan dizi, yayınlanan fragmanıyla merak dozunu yükseltiyor. Peki, Eşref Rüya 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizide 'Nisan' isimli genç bir müzisyene hayat veren Eşref Rüya'nın başrol oyuncularından Demet Özdemir, yayınlanan fragmanda Sertab Erener'in en sevilen şarkılarından biri olan 'Rüya'yı seslendiriyor. Eşref Rüya 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞREF RÜYA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimlerinin büyük bir bölümü İstanbul'da gerçekleşiyor.

Eşref Rüya. 12 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Niye beni sattın?" Aklınca Eşref'e tuzak kuran Kadir, ava giderken avlanır. Nisan, Eşref'e her şeyi anlatmadan önce Çiğdem, gerçeği değiştirerek Nisan'ın Serdar Amir'in muhbiri olduğunu Eşref'e anlatır. Bunun üzerine gözü dönen Eşref, kendini Nisan'ın kapısında bulur...

Eşref Rüya. 12 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞREF RÜYA OYUNCULARI KİM?

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Eşref Rüya. 12 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞREF RÜYA 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşref Rüya 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Eşref Rüya fragmanlarını Kanal D platformlarından takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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