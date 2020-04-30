Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Adana'da ekipleri harekete geçiren gizemli mezardan battaniyeye sarılıp poşete konulmuş yavru köpek ölüsü çıktı.

Adana'da cadde üzerindeki boş bir arazide yeni kazılmış ve sulanmış mezar ihbarı polisi alarma geçirdi. 2 saat boyunca önce bomba imha köpeğiyle ardından detektör ile aranan mezar polis ekipleri tarafından açılınca, yavru köpek ölüsü ortaya çıktı.

Polisi alarma geçiren olay, Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bilal Ateş isimli vatandaş, 2 gün önce boş bir arazide kimliği belirsiz 2 kişi tarafından mezar açılıp bir şey gömüldüğünü gördü. Ardından bugün yine gelen kişiler mezarın etrafını ise taş ile örüp su döktü. Bunun üzerine şüphelenen Ateş, durumu polise bildirdi.

DEDEKTÖR İLE ARANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bomba olabileceği ihtimaline karşı bomba arama köpeği 'Pilot' ile ön inceleme yaptı. Ardından olay yeri inceleme ekipleri dedektör ile mezarı aradı.

YAVRU KÖPEK ÖLÜSÜ ÇIKTI

Her iki aramada da herhangi bir şey bulunmayınca ekipler kazma ve kürek ile mezarı açtı. Ekiplerin açtığı mezardan battaniyeye sarılıp poşete konulmuş yavru köpek ölüsü çıktı.

Kaynak: İHA