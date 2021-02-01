Esra'nın tek hayali yürüyebilmek
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Esra'nın tek hayali yürüyebilmek

01.02.2021 11:20 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:25
Esra'nın tek hayali yürüyebilmek

TRABZON'da doğuştan yürüme engelli Esra Sağlam (10), arkadaşları gibi yürüyeceği günlerin hayaliyle yaşama tutunuyor.

TRABZON'da doğuştan yürüme engelli Esra Sağlam (10), arkadaşları gibi yürüyeceği günlerin hayaliyle yaşama tutunuyor. Sokakta oyun oynayan arkadaşlarını camdan izleyen Esra'nın tek umudu ise ameliyat olup, yürüyebilmek.

Tonya ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan yürüme engelli olan Esra Sağlam, tedavi olup, yaşıtları gibi gezip, oynamak ve yürümek istiyor. Özel bir rehabilitasyon merkezinde 4'üncü sınıf öğrencisi olan Esra Sağlam, ameliyat olup yürüyeceği günün hayalini kuruyor. Bahçede oynayan arkadaşlarını, evlerinin camından izleyen Esra, bir gün onlar gibi oyun oynayacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

ESRA İÇİN KAMPANYAKızları için defalarca hastanelere giden baba Cevat (47) ve anne Fatma Sağlam'ın da (39), tek istediği Esra'nın yürüdüğünü görebilmek. Trabzon'da, Esra'ya çare bulamayan Sağlam ailesi, İstanbul'da özel bir hastanenin çocukları için umut olabileceğini öğrendi. Bunun üzerine hastaneyle iletişime geçen aile, kızlarıyla birlikte İstanbul'un yolunu tuttu. Özel hastanende yapılan muayenede Esra'ya, 'bilateral FVDRO' ve 'sol DEGA bilateral' medial kolon kısaltma operasyonu yapılması uygun görüldü. Ameliyat masraflarının 60 bin lira olduğunu ifade eden Sağlam ailesi, hayırseverlerden yardım bekliyor.'TEK DİLEĞİM KIZIMIN YÜRÜMESİ'Kızı Esra'nın doğuştan yürüme engelli olduğunu belirten Fatma Sağlam, "Defalarca doktora gittik ama şifa bulamadım. İstanbul'da bir hastaneyi önerdiler, kızımı İstanbul'daki özel hastaneye götürdük, doktorla görüştük ve ameliyat için 60 bin TL istedi. Benim de o parayı ödemeye durumum yok. Eşim, inşaatlarda çalışıyor. Kızımın yürümesi ve arkadaşları ile koşup oynaması tek dileğim" dedi.

Esra'nın babaannesi Nuriye Sağlam ise, "Kızımız yürüyemiyor. Tedavisi için birçok doktora götürdük. Son olarak İstanbul'a götürdük, tedavisi için özel hastane çok para istendiğinden ameliyat ettiremedik" diye konuştu.


Esra'nın tek hayali yürüyebilmek
Esra'nın tek hayali yürüyebilmek
Esra'nın tek hayali yürüyebilmek
Esra'nın tek hayali yürüyebilmek
Esra'nın tek hayali yürüyebilmek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İnan KALYONCU

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