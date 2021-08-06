Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben evden çıktığımda kendindeydi

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun ilk ifadesi ortaya çıktı. Hankulu ile geceyi birlikte geçirdiğini doğrulayan Uygun, "Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada sağlıklı ve kendindeydi. Daha sonra evde bulunan diğer arkadaşları beni aradı" dedi.

Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınmıştı.

Ümitcan Uygun

''GECEYİ BİRLİKTE GEÇİRDİK, EVDEN ÇIKTIĞIMDA KENDİYDENDİ''

Haber Global muhabiri Ozan Ulaş, Ümitcan Uygun'un ilk ifadesine ulaştı. Uygun'nun ifadesinde, "Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada sağlıklı ve kendindeydi daha sonra evde bulunan diğer arkadaşları beni aradı ve Esra'nın ağzından kan geldiğini söyledi.

''ÖLÜMÜYLE BİR İLGİM YOK''

Ben de polise haber vermelerini istedim. Esra'nın hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur" dedi.