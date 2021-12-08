Esra Ezmeci kimdir? Fulya ile Umudun Olsun psikoloğu ve yeni sunucusu Esra Ezmeci kaç yaşında, nereli?

Esra Ezmeci kimdir? Fulya İle Umudun Olsun psikoloğu ve yeni sunucusu Esra Ezmeci kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak ediliyor. Süt Lekesi, Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir ve Kararı Ben Veririm adında kitapları bulunan Esra Ezmeci, psikoloji üzerine yazılar kaleme aldı. Balıklı Rum Hastanesi'nde de uzman klinik psikolog olarak çalışan Esra Ezmeci, kendi geliştirdiği geçmiş temizleme terapisi ile başarılı oldu.

ESRA EZMECİ KİMDİR?

1 Ağustos 1986 İstanbul doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü birincilikle tamamlamıştır. Şu an halen adli bilimler doktora eğitimine devam etmektir. 2005 yılında Tutku Dalmaz'dan boşanan Ezmeci'nin 1 oğlu var.

Fulya ile Umudun Olsun programında psikolog olarak ekranlarda görüş bildiren Esra Ezmeci, İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak görev almıştır.

İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde stajını tamamlayan Esra Ezmeci, uzun yıllar İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak görev yapmıştır. Şu an İstanbul Etiler de TERAPİ EVRENİ adlı kendi terapi merkezinde psikologluk yapmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yürütmektedir. Kendi geliştirdiği geçmiş temizleme terapisi ile oldukça başarı almıştır. Çok sayıda televizyon kanalında programlar hazırlayıp sunmuş ve çeşitli mecralarda psikoloji üzerine yazılar yazmıştır. Yazarın daha önce kaleme aldığı "Süt Lekesi", "Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir" ve "Kararı Ben Veririm" isimli kitapları Destek Yayınları'ndan çıkmıştır.

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