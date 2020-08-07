Esra Eron kimdir? Efe Gürsoy kimdir? Esra Eron ve Efe Gürsoy barıştı mı? Esra Eron üniversite aşkı Efe Gürsoy'a geri mi döndü?
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Esra Eron kimdir? Efe Gürsoy kimdir? Esra Eron ve Efe Gürsoy barıştı mı? Esra Eron üniversite aşkı Efe Gürsoy'a geri mi döndü?

Manken, oyuncu ve sunucu Esra Eron ile işletmeci Efe Gürsoy uzun soluklu ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift tekrar barıştı.

Esra Eron kimdir? Efe Gürsoy kimdir? Esra Eron ve Efe Gürsoy barıştı mı? Esra Eron üniversite aşkı Efe Gürsoy'a geri mi döndü?
07.08.2020 16:50 | Son Güncelleme: 07.08.2020 16:53

Sosyal medya hesaplarından güzel haberi duyuran çift, aklarna kaldığı yerden devam ediyor. Birbirlerinin üniversite aşkı olan çift uzun yıllardır birbirini tanıyor.

EFE GÜRSOY KİMDİR?

Esra Eron ile tekrar aşklarını ilan etmeleri ile gündeme gelen Efe Gürsoy, Ergun Gürsoy'un yeğenidir. Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticisi olan Ergun Gürsoy, Efe Gürsoy'un amcasıdır. İşletmecilik mesleği ile uğraşmaktadır.

Esra Eron kimdir? Efe Gürsoy kimdir? Esra Eron ve Efe Gürsoy barıştı mı? Esra Eron üniversite aşkı Efe Gürsoy'a geri mi döndü?

ESRA ERON KİMDİR?

Manken ve oyuncu Esra Eron İzmir doğumludur.Kariyerine oyuncu ve manken olarak çok fazla şey sığdıran güzel yıldız, lise eğitimini tamamladıktan sonra güzellik yarışmalarındaki başarıları ile dikkat çekmiştir. Göz önünde olmayı pek sevmeyen star, bu özelliği ile magazin basınını arkasından dolaştırmaktadır. Esra Eron burcunun tüm özelliklerini üzerinde taşımakta ve oğlak burcu özelliği olarak son derece disiplinli çalışmalar yapmaktadır. 2002 yılında Miss Turkey yarışmasını 3.olarak tamamlayan oyuncu, daha sonra ülkemizi Miss Europe'da temsil etmiştir. Bu yarışmada da 3. olan Esra Eron, bu süreç sonunda ünlü isimlerle de çalışma fırsatını elde etmiştir. Bir süre dizi projelerine çok sıcak bakan oyuncu daha sonra sunucu ve spikerlik yapmak için eğitim almış ve daha çok bu tür yapımlarda çalışmayı tercih etmiştir. Eron, 1.78 boyunda ve 56 kilo. 89-61-93 ölçülerine sahiptir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Metin Aşık'ın oğlu Murat Aşık ile 2008 yılında nikah masasına oturdu. 2010 yılında Alya isminde bir kız çocuğu dünyaya getiren Esra Eron, 5 yıllık eşi Murat Aşık'tan 2013 yılında boşandı.

Esra Eron kimdir? Efe Gürsoy kimdir? Esra Eron ve Efe Gürsoy barıştı mı? Esra Eron üniversite aşkı Efe Gürsoy'a geri mi döndü?

EFE GÜRSOY VE ESRA ERON BARIŞTILAR MI?

Esra Eron 2008 yılında nikah masasına oturduğu Murat Aşık ile 2013 yılında yollarını ayırdı. Daha sonra üniversite zamanında aşk yaşadığı Efe Gürsoy ile uzun ilişkisi oldu. İlişkilerine bir süre ara çift sosyal medyadan tekrar aşklarını ilan etti.

Esra Eron kimdir? Efe Gürsoy kimdir? Esra Eron ve Efe Gürsoy barıştı mı? Esra Eron üniversite aşkı Efe Gürsoy'a geri mi döndü?

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