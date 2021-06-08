Esra Erol Mustafa Korkmaz kimdir? Esra Erol Ayten Teyze kimdir?

Esra Erol, "Termosumu açsın diye yardım istedim sonra da aşık oldum. O benim hayatım" diyen Ayten Teyze kimdir? Esra Erol Ayten Teyze kaç yaşında? Esra Erol Mustafa Korkmaz - Ayten Teyze son durum! Mustafa Korkmaz Esra Erol'a gelecek mi?

Esra Erol, "Termosumu açsın diye yardım istedim sonra da aşık oldum. O benim hayatım" diyen Ayten Teyze kimdir? Esra Erol Ayten Teyze kaç yaşında? Esra Erol Mustafa Korkmaz - Ayten Teyze son durum! Mustafa Korkmaz Esra Erol'a gelecek mi?

ESRA EROL MUSTAFA KORKMAZ KAÇ YAŞINDA?

Evden kaçan eşini bulmak için yayına çıkan Ayten teyze, kayıp Mustafa'nın 50-60 yaşlarında olduğunu ve kendisinden haber alamadığını söyledi. Ancak konu hakkında araştırma yapan Esra Erol ekibi, Mustafa Korkmaz'ın 39 yaşında olduğunu öğrendi.

ESRA EROL MUSTAFA KORKMAZ - AYTEN TEYZE

27 yıllık eşini Mustafa için terk ettiğini açıklayan Ayten Teyze, 'Beni kandırdı. Termosumu açsın diye Mustafa'dan yardım istedim sonra aşık oldum" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Ayten Teyze, Mustafa'ya dönmesi için feryat ederken, "Ben seni 1 aydır gözlüyorum dedi. Leylam dedi. Bana Leylam diye konuşur, ölürüm onun için. Ona yemek yedirdim, güzelce giydirdim. Yiyecek yemeği yoktu. Paraları birer birer gönderdim. 39 yaşındaki kocam Mustafa benim hayatım oldu" ifadelerini kullandı.

Eşinden boşanıp Mustafa Korkmaz ile evlendiği için çocuklarının kendisini reddettiğini söyleyen Ayten teyze, "Çocuklarım benimle konuşmuyor, eve almıyor" dedi.