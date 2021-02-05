Esra Erol Mevla kimdir? ATV Esra Erol Mevla, Nilüfer ve Salih ilişkisinde son durum ne? Mevla Kaya ve Salih Kaya barıştı mı? ATV Esra Erol canlı izle!

Esra Erol'da 2 haftadır Mevla, Nilüfer ve Salih aşk üçgeninde sular durulmadı! Yıllardır evli olan Salih ve Mevla'nın evliliğine dahil olan Nilüfer tüm Türkiye'yi şok ederken, son durum ilgiyle izlendi ve merak edildi. Peki, Esra Erol Mevla kimdir? ATV Esra Erol Mevla, Nilüfer ve Salih ilişkisinde son durum ne? Mevla Kaya ve Salih Kaya barıştı mı?

Esra Erol'da, Mevla Kaya instagram üzerinden yaptığı canlı yayın sonrası olaylar daha da kızıştı! ATV Esra Erol'da programında, Türkiye'nin şaşkınlıkla izlediği Mevla - Salih ve Nilüfer ilişkisinde sular durulmuyor ve olaylar gittikçe sapkın bir hal alıyor!

ATV ESRA EROL CANLI İZLE!

ATV MEVLA NİLÜFER VE SALİH KONUSU NEDİR?

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Mevla Kaya ve Salih Kaya(32) çifti, 8 ay önce evlerine gelen ve onlarla yaşayan Nilüfer'le (19) bir ilişkileri vardı. Bu durum evliliklerinimahvederken, kızının yaptıklarına dayanamayan acılı anne, Esra Erol'da kızına seslenmeye gelmişti. Terlik fırlatmasıyla sosyal medyada çok konuşulan anne, kızını o ilişkiden kurtarmak isterken, tüm Türkiye bu sapkın ilişkinin karşısında şoka girdi. Aynı evde yaşayan Mevla, Salih Kaya, üç çocukları ve Nilüfer aylardır bu sapkın ilişkiyi sürdürüyordu. Bugün yayınlanan programda, Nilüfer namus davası açacağını ve ilişkilerinin bittiğini, Salih'in onu kullandığını söyleyerek isyan etti!

ESRA EROL MEVLA KAYA VE SALİH KAYA BARIŞTI MI?

Bugün 45Şubat 2021'de canlı yayınla izleyicilerin karşısına geçen Esra Erol'da programında Mevla, kocası Salih'e bir şans daha vereceğini, ve Salih'in ona bir daha böyle şeyler yaşanmayacağına dair söz verdiğini duyurdu. Tüm Türkiye'de kadınların eleştirdiği Mevla, ailesi ve çocukları için kocasını affedeceğini duyurdu.