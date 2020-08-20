Esra Erol: Kadınlar fiziksel ve psikolojik şiddeti hak etmiyor Ünlü sunucu Esra Erol, önceki gün İstinye Park'ta görüntülendi. Ünlü sunucu, oyuncu Ozan Güven'in, Deniz Bulutsuz'u darp etmesi hakkında kendisine sorulan sorulara sert cevaplar verdi

Ekranların sevilen sunucusu Esra Erol, Bodrum Yalıkavak'taki yaz tatilini tamamlayıp İstanbul'a döndü. Önceki gün oğlu Ömer Erol ile birlikte İstinye Park'ta görüntülendi.Erol, muhabirlerin kendisine sorduğu soruları yanıtladı.

'İNSANLAR ÖFKELERİNİ KONTROL EDEMİYOR'

Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u darp ettiğine dair çıkan haberlerin sorulması üzerine Erol, "Hiçbir kadın hem psikolojik hem fiziksel şiddetti hak etmiyor. Ben her başına gelen kadını kendi yerime koyuyorum. Aynı şeyi ben yaşamış olsaydım ne hissederdim. Sadece kadın değil insana karşı hayvana karşı şiddetten de bahsetmek lazım. İnsanlar öfke duygularını kontrol edememelerinin altında yatan sebepler var.& ; Kadın gibi önemli bir varlığa bu tarz bir yaklaşım doğru değil" şeklinde yanıt verdi.





Kaynak: Snob Magazin