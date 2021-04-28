Esra Erol Fadime olayı nedir? Esra Erol saat kaçta, hangi kanalda?
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Esra Erol Fadime olayı nedir? Esra Erol saat kaçta, hangi kanalda?

Esra Erol Fadime olayı nedir? Esra Erol saat kaçta, hangi kanalda?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün 28 Nisan 2021 Çarşamba ekranlara geldi. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Esra Erol saat kaçta başlıyor? Esra Erol hangi kanalda? ATV Esra Erol bugünkü programı canlı yayın izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün 28 Nisan 2021 Çarşamba ekranlara geldi. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Esra Erol saat kaçta başlıyor? Esra Erol hangi kanalda? ATV Esra Erol bugünkü programı canlı yayın izle!

ESRA EROL FADİME OLAYI NEDİR?

Fadime Hanım, sürekli şiddet gördüğünü, dayanamayıp annesinin yanına gittiğini ama yine geri dönmek zorunda olduğunu söyleyip eşinin kendisine de engelli kızına da şiddet uyguladığını bu sebeple boşanma kararı aldığını dile getirdi. KADES uygulaması ile jandarma ekibinin geldiğini anlatan Fadime Hanım, jandarmanın hastaneye götürüp kendisine darp raporu aldırdıklarını söyledi ve artık eşini istemediğini vurguladı.

Fadime Hanım, boşanma davası açtığını ama bitmediğini ifade ettikten sonra hikayesini anlatsa yayın süresinin yetmeyeceğini, her şiddet gördüğünde belki düzelir diye beklediğini, toplumda kadınsın, çocuğun var evinde otur diye bir zihniyet olduğunu savundu. Fadime Hanım, köydekilerin de her seferinde düzenin bozulmasın, evinde otur dediklerini, evde dururken her evde aynı şey olur diye kendisini teselli ettiğini ifade etti. Esra Erol, Fadime Hanım'ın 14 yıllık evlilikte 14,11 ve 6 yaşında 3 tane çocuk sahibi olduğunu söylerken Fadime Hanım, Müslüman olduğunu eşine karşı nasıl davranacağını bildiğini, eşinin şiddet gösterdikten sonra özür dilediğini, merhamet ettiğini dile getirdi. Fadime Hanım eşine psikolojik tedavi görmesi gerektiğini söyleyince ilk başta kabul etmediğini sonradan kabul edip beraber hastaneye gittiklerini, ilaçları kullandıktan sonra kendisini uyuşturduğu gerekçesi ile ilaçları bıraktığını, bunun şiddeti daha çok arttırdığını iddia etti. Fadime Hanım, eşi Âdem Bey'in fanatik Samsunspor'u tuttuğunu, o takım yenildiğinde şiddet gördüğünü ama anlatamayacağını, beyninde hala kabullenemediğini vurguladı.

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Esra Erol'da programı hafta içi her gün, saat 16.20'de ATV ekranlarında yayınlanmakta.

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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