Esra Erol'da Mevla, Nilüfer ve Salih ilişkisinde son durum ne oldu? Mevla ve Salih barıştı mı? Mevla Salih'i affetti mi? Esra Erol canlı izle ATV!
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Esra Erol'da Mevla, Nilüfer ve Salih ilişkisinde son durum ne oldu? Mevla ve Salih barıştı mı? Mevla Salih'i affetti mi? Esra Erol canlı izle ATV!

04.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:47
Esra Erol'da Mevla, Nilüfer ve Salih ilişkisinde son durum ne oldu? Mevla ve Salih barıştı mı? Mevla Salih'i affetti mi? Esra Erol canlı izle ATV!

Esra Erol'da günlerdir Mevla, Nilüfer ve Salih aşk üçgeninde sular durulmuyor! Yıllardır evli olan Salih ve Mevla'nın ilişkilerine dahil ettiği Nilüfer tüm Türkiye'yi şok ederken, son durum ilgiyle izlendi ve merak edildi. Peki, Esra Erol'da Mevla, Nilüfer ve Salih ilişkisinde son durum ne oldu? Mevla ve Salih barıştı mı? Esra Erol canlı izle ATV!

ATV Esra Erol'da programında, Türkiye'nin şaşkınlıkla izlediği Mevla - Salih ve Nilüfer ilişkisinde sular durulmuyor. Evli ve 3 çocuk sahibi olan Mevla ve Salih çiftinin 8 ay önce evlerine gelen ve onlarla yaşayan Nilüfer evlilikleri mahvetmişken,kızının yaptıklarına dayanamayan acılı anne, Esra Erol'da kızını kurtarmaya gelmişti. Terlik fırlatmasıyla sosyal medyada çok konuşulan anne, kızını o ilişkiden kurtarmak isterken, tüm Türkiye bu sapkın ilişkinin karşısında şoka girdi. Peki, Esra Erol'da Mevla, Nilüfer ve Salih ilişkisinde son durum ne oldu? Mevla ve Salih barıştı mı? MevlaSalih'i affetti mi? Esra Erol canlı izle ATV!

ATV ESRA EROL'DA CANLI İZLE!

MEVLA VE SALİH BARIŞTI MI?

Bugün 4 Şubat 2021'de canlı yayınla izleyicilerin karşısına geçen Esra Erol'da programında Mevla, kocası Salih'e bir şans daha vereceğini duyurdu. Tüm Türkiye'de kadınların eleştirdiği Mevla, ailesi ve çocukları için kocasını affedeceğini duyurdu.

SALİH, MEVLA VE NİLÜFER İLİŞKİSİNDE SON DURUM NEDİR?

Bunun üzerine Nilüfer sinir krizleri geçirdi! Daha 19 yaşında olan Nilüfer, 32 yaşındaki Salih'e inandığını ve onu sevdiğini söyledi. Onsuz yaşamak istemeyen Nilüfer, canına bile kıyacağını eklerken, Esra Erol'dan psikolojik destek talep etti. Esra Erol, Nilüfer'e yardım edeceğini, işi ve eğitimi için destek olacağını duyurdu.

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