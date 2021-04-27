Esra Erol'da ilginç olay! Eşi evden kaçan 72 yaşındaki adamdan şok sözler: Gelmeyecekse söylesin, benim acil evlenmem lazım

Yıllardır defalarca kez evlilik vaadiyle dolandırılan 72 yaşındaki Yaşar Ertürk, 2 yıldır evli olduğu eşi evden kaçınca Esra Erol'dan yardım istedi. Canlı yayına çıkan adamın "Eşimin bulunmasını istiyorum gelsin boşanalım. Benim acil evlenmem" lazım demesi herkesi şaşkına çevirdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un dünkü programında ilginç bir olay işlenmeye başladı. Zonguldak'ta yaşayan 72 yaşındaki emekli madem işçisi Yaşar Ertürk, yıllar önce eşini kaybettiğini ve defalarca kez evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyledi. Yıllardır kandırılan ve yaklaşık 200 bin TL'sinden olan Ertürk, 2 yıl önce evlendiği Ayten Ertürk'ün evden kaçmasıyla soluğu Esra Erol'da aldı.

"HANIM EVİN GÜLÜDÜR, SÜSÜDÜR"

52 yıllık eşini kaybettikten sonra Ayten Ertürk ile evlenen Yaşar Ertürk, "Eşim vefat ettikten sonra dünyam başına yıkıldı. Erkeğin eşi ölünce birinci kıyamet kopuyor. İkinci kıyamet ise insan kendi öldüğünde kopuyor. Hanımlar evin gülüdür, evin süsüdür, evinin her şeyidir. Ayten hanımla Zonguldaklı bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Bana 12 yıl önce eşinden boşandığını söyledi. Çocukları da bakmıyormuş. İşte sonra bir araya geldik, evlendik. Birkaç kere annesini görmek için evine gitti. Son gidişinden bir hafta sonra konuştuğumda artık gelmeyeceğini söyledi'' dedi.

"EVLİLİK VAADİYLE KANDIRILDIM, 200 BİN TL PARAM GİTTİ"

Evlenmeden yaşamayacağını söyleyen Ertürk, "Eşim öldükten 52 gün sonra yeniden evlenmek için araştırmalara girdim ama defalarca kez dolandırıldım. Bu zamana kadar 150-200 bin TL gitti. Bu eşime de giderken para vermiştim. Ona altın bilezikler ve saat aldım" ifadelerini kullandı.

"ACİL EVLENMEM LAZIM"

Canlı yayında eşine seslenen Ertürk, "Eve dönmeyeceksen söyle, hemen boşanalım. Acil evlenmem lazım. Eşsiz duramıyorum. Tarla susuz olursa yarılır. Erkek bayansız olursa bayılır" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.