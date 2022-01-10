Esra Erol'da herkesi şoke eden itiraf! Evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş

ATV ekranlarında ilgiyle izlenen " Esra Erol'da" programında yine herkese küçük dilini yutturacak bir olay yaşandı.

TİKTOK'TA TANIŞTIĞI ADAMA KAÇMIŞ

"Ablamlara gidiyorum" diyerek evden çıkan Meltem Tülay Benli'yi aramaya gelen eş Zafer Benli ve annesi Saide Benli'nin anlattıkları Esra Erol'u hayretler içerisinde bıraktı. Eşini bırakıp TikTok uygulamasında tanıştığı bir adama kaçan Tülay, cumartesi günü bulundu.

ESRA EROL KAÇTIĞI KİŞİ AÇIKLADI

Bugün telefonla canlı yayına bağlanan Meltem Tülay Benli'ye nerede olduğunu bir türlü söylemedi. Telefonu satıp kaçtığını söyleyen Meltem, sorulara yanıt vermeyince Esra Erol, Meltem'in kaçtığı kişiyi açıkladı. Bu sözlerin ardından stüdyoda herkes buz kesti.

DAHA ÖNCE PROGRAMA ÇIKMIŞ

Yayınlanan videoda, Meltem'in kaçtığı kişinin, birkaç ay önce yayına katılıp eşinin kaybolduğunu, Tiktok'ta sürekli erkeklerle konuştuğunu, kandırdığı insanları dolandırabileceğini söyleyen Ferhat Aşıcıoğlu çıktı.

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