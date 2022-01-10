Esra Erol'da herkesi şoke eden itiraf! Evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş
Esra Erol'da yine gündemi sarsacak bir olay yaşandı. Kayıp eşini aramak için Esra Erol'a çıkan Zafer Benli, duydukları karşısında hayatını şokunu yaşadı. Eşi Meltem Tülay Benli'nin daha önce programa katılarak eşinin başka erkeklerle konuştuğunu düşünen Ferhat Aşıcıoğlu'na kaçtığı ortaya çıktı.
ATV ekranlarında ilgiyle izlenen " Esra Erol'da" programında yine herkese küçük dilini yutturacak bir olay yaşandı.
"Ablamlara gidiyorum" diyerek evden çıkan Meltem Tülay Benli'yi aramaya gelen eş Zafer Benli ve annesi Saide Benli'nin anlattıkları Esra Erol'u hayretler içerisinde bıraktı. Eşini bırakıp TikTok uygulamasında tanıştığı bir adama kaçan Tülay, cumartesi günü bulundu.
Bugün telefonla canlı yayına bağlanan Meltem Tülay Benli'ye nerede olduğunu bir türlü söylemedi. Telefonu satıp kaçtığını söyleyen Meltem, sorulara yanıt vermeyince Esra Erol, Meltem'in kaçtığı kişiyi açıkladı. Bu sözlerin ardından stüdyoda herkes buz kesti.
Yayınlanan videoda, Meltem'in kaçtığı kişinin, birkaç ay önce yayına katılıp eşinin kaybolduğunu, Tiktok'ta sürekli erkeklerle konuştuğunu, kandırdığı insanları dolandırabileceğini söyleyen Ferhat Aşıcıoğlu çıktı.
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