Esra Erol'da canlı izle! 29 Eylül Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Esra Erol son bölüm izle!

Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İzleyiciler Esra Erol programı ile ilgili olarak "Esra Erol ne zaman, saat kaçta başlıyor ve Esra Erol son bölümde neler oldu?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte, Esra Erol ATV full HD canlı izleme linki! Esra Erol canlı izle! ATV Esra Erol'da canlı izle! 29 Eylül Çarşamba Esra Erol'da canlı izle! Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de ATV'de izleyicisiyle buluşuyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Esra Erol

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hanife Hanım, 1 yıldır kayıp olduğunu, 2015 yılında evlendiği eşinden başkasına kaçtığını, bir kızı olduğunu onu göremediğini, ne yaptığını merak ettiğini ve eşi Mustafa Yılmaz'dan boşanmak istediğini, bir de dini nikahı eşi Aydın Bey ile evlenmek istediğini söyledi. Hanife Hanım, Aydın Bey'e Facebook'tan yazdığını, ben evliyim dediğini, onun da tamam dediğini ve öyle konuştuklarını, Aydın Bey ile arasında 26 yaş fark olduğunu, sonra da gezmeye gidiyorum diye evden çıkıp Aydın Bey'e kaçtığını, onunla yaşamaya başladığını ifade etti. Esra Erol, 1,5 yaşındaki kız Nisanur'un 2 Kasım 2020 tarihinde vefat ettiğini açıkladı. Hanife Hanım gözyaşlarına boğuldu. Esra Erol, Hanife Hanım'ın Eylül 2020 tarihinde evden ayrıldığını yani çocuğun 2 ay sonra vefat ettiğini söyledi. Turan Bey, Sevgihan Hanım'ı dolandırmadığını, öyle olsa bankadan çekilen paranın belli olacağını, oradan gidip araştırılabileceğini söyledikten sonra Sevgihan Hanım ile İzmir otogarında tanıştığını, yağ taşıdığını yani yardım ettiğini, 10 dakika sohbet ettiklerini söyledi. Turan Bey, Sevgihan Hanım'ın 2 çocuğu tarafından şiddet gördüğünü, omurga kemiğinin kırıldığını, hastanede başında beklediğini anlatınca Sevgihan Hanım, kabul ederek çocuklarının kendisini dövdüğünü, "Neden babamızı bıraktın" dediğini, 7-8 ay önce olduğunu belirtti. Esra Erol, Rukiye Hanım'ın gelmediğini ama Muharrem Bey ve Mahizer Hanım'ın geldiğini söyledi. Mahizer Hanım ve Muharrem Bey stüdyoya geldi. Mahizer Hanım bu evlilikte 5 defa aldatıldığını, defalarca da şiddet gördüğünü, bunların çocukların gözü önünde olduğunu iddia etti. Muharrem Bey, çocukların velayetini anneye verecek gibi bir durum olmadığını, anlaşmalı olarak çocukları almak istediğini ama hiçbir annenin çocuklarından vazgeçmeyeceğini, eşinin de çocuklarından vazgeçmeyeceğini dile getirdi. Esra Erol, bir annenin kapıyı çalması ile beraberinde 4 kadının hayat hikayesine değinildiğini söyledi. Ahmet Bey, dün çocukların yurda bırakılmasına üzüldüğünü, çocukların babası olduğunu kendisi dahil çok kişinin bildiğini, çocukların yurt yerine kendi yanlarında olmasını istediğini dile getirdi.

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