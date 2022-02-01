Esra Erol, canlı yayında bağırdığı genç kız yine aynı adama kaçınca ateş püskürdü: Zebellah gibi bekleyeceğim

Geçtiğimiz günlerde 2 çocuk babası birine kaçan 18 yaşındaki Elif'e verdiği tepkiyle gündem olan ünlü sunucu Esra Erol, canlı yayında eleştirilere yanıt verdi. Doğru bildiğinden vazgeçmeyeceğini söyleyen Erol, Elif'in her şeye rağmen ailesini terk ederek 40 yaşındaki adama kaçtığını söyledi. Canlı yayında hem Elif'ten bahseden hem de eleştirilere cevap veren Erol, gözdağı da verdi.

ESRA EROL, KAÇAN KIZA SERT ÇIKIŞMIŞTI

40 yaşında 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçan 18 yaşındaki Elif, canlı yayına katılmış ancak Esra Erol'un yanına gelmesiyle kameralar kendisini çektiği için adeta çıldırmıştı. Esra Erol ise "Çekmeyin şunu! Aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster" tepkisini vermişti.

"BUNDAN SONRA DAHA FAZLA İSYAN EDECEĞİM"

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Esra Erol'a ünlü isimler başta olmak üzere binlerce kişi tepki gösterdi. Gelen eleştirilerin ardından canlı yayında açıklama yapan Esra Erol, Elif'in tüm olanlara rağmen kimseyi dinlemeyerek evli adamın yanına geri döndüğünü söyledi. Her eleştiriden bir ders çıkardığını belirten Erol, canlı yayında şunları söyledi: "Ya Esra boşver, kendi sağlığın mı insanların sorunları mı diye düşünüp kendi sağlığımı seçtim. Sonra bu benim için kolaya kaçmak, ben mücadele etmeyi seviyorum dedim. Bana isyankar dediniz, ben bundan sonra daha fazla isyan edeceğim."

"ZEBELLAH GİBİ BEKLEYECEĞİM"

"Bundan sonra daha fazla göze sokacağım. Bundan sonra daha fazla yavrunun, çocuğun, kadının kurtarılması için mücadele edeceğim. Ben mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Bu adamların böyle haysiyetsizce kadınları, kızları kullanmasına müsaade etmeyeceğim. Yemin ederim hepsinin tepesinde zebellah gibi bekleyeceğim."