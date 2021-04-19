Esra Erol Canlı izle! ATV Esra Erol izle! 19 Nisan ATV yayın akışı!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 19 Nisan 2021 Pazartesi ekranlara geldi. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 19 Nisan Pazartesi ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (19 Nisan 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Nisan Pazartesigünü canlı yayınlanan programda; süpürgeyle, çaydanlık ve tencereyle dövüyordu dedi, hiç kimse Muammer'e inanmadı! Dün akşam yayın bitti ortalık karıştı! Şoke eden şiddet görüntüleri! 2 arkadaşıyla birlikte evden kaçtı, gece yarısı babasını arayıp geliyorum dedi! Eda sözünü tuttu mu? Gülhan'ın çocuğunun babası Sezai mi? Kar maskeli adam odamıza girip beni bayılttı, daha sonra karım ve en yakın akrabam kaçtı dedi! Şakir ve Songül arasında büyük yüzleşme! 'Kocam beni kapı komşumla aldattı' diyen Asiye Hanım'ın akılalmaz iddiası! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL CANLI İZLE - TIKLA - 19 NİSAN

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; süpürgeyle, çaydanlık ve tencereyle dövüyordu dedi, hiç kimse Muammer'e inanmadı! Dün akşam yayın bitti ortalık karıştı! Şoke eden şiddet görüntüleri! 2 arkadaşıyla birlikte evden kaçtı, gece yarısı babasını arayıp geliyorum dedi! Eda sözünü tuttu mu? Gülhan'ın çocuğunun babası Sezai mi? Kar maskeli adam odamıza girip beni bayılttı, daha sonra karım ve en yakın akrabam kaçtı dedi! Şakir ve Songül arasında büyük yüzleşme! 'Kocam beni kapı komşumla aldattı' diyen Asiye Hanım'ın akılalmaz iddiası! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....