Esra Erol bugün yok mu? Esra Erol neden yok?
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Esra Erol bugün yok mu? Esra Erol neden yok?

Esra Erol bugün yok mu? Esra Erol neden yok?
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Hafta içi yayınlanan ve Esra Erol'un sunumu ile ekrana gelen Esra Erol'da programı neden yok? Bugün Esra Erol yok mu? Esra Erol saat kaçta? Esra Erol canlı yayın izle! ATV Esra Erol!

ATV ekranlarını sevilen programı Esra Erol neden yok? Esra Erol final mi yaptı? Esra Erol bugün yok mu? Esra Erol saat kaçta?

ESRA EROL NE ZAMAN?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabuluculuk yapıyor.

ESRA EROL NEDEN YOK?

Esra Erol 25 Haziran Cuma günü sezon finali yaptı.. Eylül ayında tekrar ekranlarda olacak Esra Erol'da programı bugün yayınlanmayacak.

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