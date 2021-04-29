Esra Erol 21 yaşındaki torun ve 46 yaşındaki adamın evliliği olayı nedir? Esra Erol 28 Nisan Çarşamba full izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un sunumu ile büyük ilgi gören programda ilginç olaylar yaşandı. Esra Erol 21 yaşındaki torunun ve 46 yaşındaki adamla evlenmesi olayı! Esra Erol 28 Nisan Çarşamba full izle! Esra Erol dünkü bölümde neler oldu?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un sunumu ile büyük ilgi gören programda ilginç olaylar yaşandı. Esra Erol 21 yaşındaki torunun ve 46 yaşındaki adamla evlenmesi olayı! Esra Erol 28 Nisan Çarşamba full izle! Esra Erol dünkü bölümde neler oldu?

ESRA EROL 21 YAŞINDAKİ TORUN VE 46 YAŞINDAKİ ADAMIN EVLİLİĞİ OLAYI

21 yaşındaki Dilara hakkında bilgi veren Esra Erol ise herkesi şaşkına çeviren bir gerçeği açıkladı. Dilara Ünal ile Kenan Altın'ın 7 Nisan'da resmi nikah kıydıkları öğrenildi. Torunun evlendiğini inanmak istemeyen dede ve babaanne ise "Nasıl böyle bir şey olabiliyor. Kaçtığı adam babasıyla aynı yaşta" diyerek isyan etti.

Gelişmelerin ardından canlı yayına bağlanan Dilara'nın annesi Aynur Hanım ise evlilik haberlerini doğrulayarak "Kızım babaannenin ve dedenin uyarılarından bunalıma girdi evden kaçtı. Bursa'ya kaçtı, Kenan Altın'ı da tanıyorum. Kızım da 'Korkma anne ben buradayım' dedi. Ben kızıma güveniyorum, inanıyorum. Nikah kıyılmış artık olan olmuş biten bitmiş. Ben bu evliliği anne olarak onaylıyorum. Kenan'ın gayet güzel işi var. Evi var, barkı var. Kızım 'Anneciğim ben rahatım, güvendeyim' dedi" ifadelerini kullandı.

28 NİSAN ESRA EROL ÇARŞAMBA BÖLÜM ÖZETİ

Muzaffer Bey, eşinin konum bilgilerini açık bıraktığını, oradan eşini kontrol ettiğini söyledi. Eşi ile Yaşar Yıldırım arasında son 2 senedir ilişkileri olduğunu dile getiren Muzaffer Bey, Yaşar Bey'in eşinin arayıp senin karın ile benim kocam arasında ilişki var dediğini ama inanmadığını dile getirdi. Muzaffer Bey, kendisi ve çocuklar evden çıktıktan sonra eşinin evi terk ettiğini belirtip Yaşar Bey ile eşinin bu olaylar duyulduktan sonra boşandıklarını iddia etti. 1 buçuk ay önce Yaşar Bey'in eşinin arayıp, Yaşar 15 gün onunla duracağım 16.gün seni alacağım dediğini aktarıp Yaşar Bey ile eşinin 2 sene önce boşandığını ileri sürdü.

Hasan Bey ve babaanne torunları Dilara Ünal için Kocaeli'nden stüdyomuza geldi. Babaanne ağlayarak torununun 20 yaşında olduğunu, kendisinden 30 yaş büyük Kenan isimli kişiye kaçtığını belirtti ve torununun bulunmasını isteyerek, görmek istediğini, nikah yapabileceğini ama torunu ile o adamın yapamayacağını vurguladı. Esra Erol Dilara'nın 21 yaşında olduğunu, Dilara'nın Kenan Altın isimli kişiye kaçtığını anlatıp Kenan Bey'in ailesi ile görüştüklerini ama haberleri olmadıklarını söylediklerini aktardı. Babaanne, Dilara'nın hep kendileri ile kaldığını, annesinin bir tek süt hakkı olduğunu, geri kalan hep eşinin baktığını belirtti. Torunları kaçmadan bir gün önce gelini Aynur Hanım'ın yanına gittiğini dile getiren babaanne Dilara'yı sorduğunu ama Aynur Hanım'ın sana ne diye tepki verdiğini iddia etti."