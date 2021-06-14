Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu kaç yaşında, nereli? Esra Dermancıoğlu biyografisi!

Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli dizide hayat verdiği Mukaddes yenge rolüyle akıllara kazınan Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu kaç yaşında, nereli? Esra Dermancıoğlu mesleği nedir? Esra Dermancıoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli dizide hayat verdiği Mukaddes yenge rolüyle akıllara kazınan Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu kaç yaşında, nereli? Esra Dermancıoğlu mesleği nedir? Esra Dermancıoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

7 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur.

Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür.

Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır.

Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır.

Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır.

Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur.

Kadın İşi: Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırmıştır.

Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.

FİLMOGRAFİSİ

Televizyon dizileri;

• Sen Harikasın, 1. sezon, 2008

• Avrupa Yakası, 6. sezon, 2009, 163. bölüm, konuk oyuncu

• Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2010, 2012, Mukaddes Ketenci

• Küçük Hesaplar, 2012

• Galip Derviş, 2013, Şükriye "Şuşu" (Konuk Oyuncu), 2013

• Doksanlar, 2013, Şükran Tuncay

• Sil Baştan, 2014

• Serçe Sarayı, 2015, Süla

• Muhteşem Yüzyıl: Kösem, 2015, Cennet Hatun

• Kırgın Çiçekler, 2016 - 2018, Zehra Terinci

• Şahin Tepesi, 2018, Ceylan

• Bir Zamanlar Çukurova, 2019-2021, Behice Hekimoğlu

Sinema filmleri;

• Moral Bozukluğu ve 31, 2010, Seksi komşu

• Kadın İşi: Banka Soygunu, 2014, Dürdane

• Hayalet Dayı, 2015, Samet

• Merdiven Baba, 2015, Süheyla

• Ayla, 2017,Sebahat Dilbirliği