Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi? Esra Dermancıoğlu dizileri!
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Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi? Esra Dermancıoğlu dizileri!

10.12.2020 20:06 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:10
Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi? Esra Dermancıoğlu dizileri!

Türk dizi ve sinema oyuncusu Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi? Esra Dermancıoğlu dizileri!

Fatmagül'ün Suçu ne dizisinde canlandırdığı Mukaddes rolüyle hatırladığımız Esra Dermancıoğlu kimdir? Esra Dermancıoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi? Esra Dermancıoğlu dizileri!

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

Esra Dermancıoğlu, 7 Aralık 1968 doğumlu ve Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür. Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır. Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır. Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur. Son olarak, Kadın İşi: Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırmıştır.

ESRA DERMANCIOĞLU FİLMLERİ!

Sen Harikasın, 1. sezon, 2008

Avruya Yakası, 6. sezon, 2009, 163. bölüm, konuk oyuncu

Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2010, 2011, Mukaddes yenge

Küçük Hesaplar, 2012

Galip Derviş, 2013, Şükriye "Şuşu" (Konuk Oyuncu), 2013

Doksanlar, 2013, Şükran Tuncay

Sil Baştan, 2014

Serçe Sarayı, 2015, Süla

Muhteşem Yüzyıl: Kösem, 2015, Cennet Hatun

Kırgın Çiçekler, 2016, Zehra Terinci

Şahin Tepesi, 2018

Bir Zamanlar Çukurova, 2019

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