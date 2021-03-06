Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü

Kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşamaya başlayan Esra Dermancıoğlu, kendisini sevgilisinin yanına yakıştırmayanlara yayınladığı video ile ateş püskürdü. Ünlü oyuncu, "Demeye getiriyorlar ki 'O çok çirkin, erkek çok yakışıklı. Mümkün değil.' Yapmayın artık!" dedi.

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Behice karakterini canlandıran 52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu, 37 yaşındaki meslektaşı Murat Balcı ile aşk yaşamaya başladı.

ELEŞTİRİLER SONRASI SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Yeni ilişkisi hakkında "Bu kadın bu adamın tarzı değil" diye eleştiri yapıldığını duyunca sinirlerine hakim olamayıp Instagram hesabından bir video yayınlandı. Estetik yaptıran kadınlara gönderme yapan ünlü oyuncu, şu sözlerle tepki gösterdi: "Bir fotoğrafı alıyorlar, konuşuyorlar. 'Şimdi beni konuşturmayın. Adamın tarzı değil bu kadın' diyorlar. Adama sorarlar; kim kimin tarzı olmak istedi de o tarz oluşmadı...

"BÖYLE BİR KADIN OLMADIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM"

"Aslında alttan alta kadını yerden yere vuruyorlar. Yine diyor ki 'Ya ben seksüel olarak demiyorum. Onun oyunculuğu iyi'. Yani seni kadınlıktan alıyorlar. Sen bir kadın değilsin. Çünkü neden, burnum böyle değil, dudaklarım böyle değil. Böyle bir kadın olmadığım için özür diliyorum hepinizden. Demeye getiriyorlar ki 'O çok çirkin, erkek çok yakışıklı. Mümkün değil'. Yapmayın artık!"