Esra Ceyhan: Korona bitince ekrandayım
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Esra Ceyhan: Korona bitince ekrandayım

Esra Ceyhan: Korona bitince ekrandayım
Hürriyet - Haberler | Magazin

15 yaşındaki kızıyla fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Ceyhan'a takipçileri "Ne kadar büyümüş, boyuna gelmiş" şeklinde yorumlar yaptı.

15 yaşındaki kızıyla fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Ceyhan'a takipçileri "Ne kadar büyümüş, boyuna gelmiş" şeklinde yorumlar yaptı. Ceyhan, "Kızım 15 yaşına geldi. Lise 1 öğrencisi. Yıllar çok çabuk geçiyor" dedi.

Gelen televizyon programı tekliflerini pandemi sebebiyle reddettiğini söyleyen sunucu, "Astım hastasıyım. Aşı sıramı bekliyorum. Pandemi bitince yeniden ekranlara döneceğim" şeklinde konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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