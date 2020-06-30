Esra Albayrak'a hakaretle suçlanan zanlı gözaltına alındı, kadın örgütleri ve siyasetçilerden... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü çocuklarının doğum haberine sosyal medyadan hakaret içerikli yorum yapmakla suçlanan bir Twitter kullanıcısı Mersin'de gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü çocuklarının doğum haberine sosyal medyadan hakaret içerikli yorum yapmakla suçlanan bir Twitter kullanıcısı Mersin'de gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı, sorgusu süren E.B.'nin yarın adliyeye sevk edileceğini aktardı.

Twitter'da @slumdogpoor adlı kullanıcının "Hani karısı kovmuştu evden, bu çocuk kimden peki?" mesajının yayınlanmasının ardından sosyal medyada hem AKP'li hem de muhalif siyasetçiler ve kadın örgütleri bu paylaşıma tepki gösteren açıklamalarda bulundu.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tweeti aşağılık bir saldırı olarak niteledi ve "Kadına karşı yapılan saldırılarda tüm kadınları yan yana bulacaksınız" dedi.

Yaklaşık 15 gün önce benzer bir olay yaşayan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da kınama mesajı paylaştı ve "Kadınlara yönelik bu saldırganlığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz." dedi.

Demirtaş, Twitter mesajında "Esra Hanım'ın yeni çocuğunun doğumunu da tebrik ediyorum. Esra Hanım'ın yeni çocuğunun doğumunu da tebrik ediyorum. Allah analı babalı büyütsün. Demokrasinin ve barışın olduğu bir ülkede yaşasın" dedi.

Demirtaş da daha önce Twitter'da cinsiyetçi hakarete maruz kalmış, zanlı tutuklanırken iktidardan ve muhalefetten siyasetçiler de destek mesajı paylaşmıştı.

Muhalefet kanadından çok sayıda siyasi de Esra Albayrak'a destek mesajı paylaştı.

Esra Albayrak, #HoşGeldinHamzaSalih ve #AhlaksızErcanTutuklansın etiketleri trend topic listesine girdi.