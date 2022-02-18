Espor Sektöründen woxic Ne Kadar Kazandı ?
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CS: GO arenasında mücadele eden woxic'in yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını derledik.
2 Eylül 1998 doğumlu, CS: GO arenasında bizleri temsil eden Özgür Eker'in bu zamana kadar espor sektöründen yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını sizler için derledik. 2015 yılından beri ciddi paralar kazanmaya başlayan woxic, bu zamana kadar toplam 313,237.81 $ kazandı. Böylelikle kendisi Türkiye Espor sektöründe en çok para kazanan 2. kişi konumunda. Sizlere derlediğimiz bu bilgiler esportsearnings sitesinden alınmaktadır.
Öncelikle Özgür Eker'in bu zamana kadar hangi takımda ne kadar mücadele ettiğini sıralayalım.
? 01/06/2016 - 01/02/2017 | Dark Passage
? 01/02/2017 - 08/05/2017 | ex-Dark Passage
? 05/06/2017 - 11/08/2017 | Gux & Friends
? 11/08/2017 - 14/03/2019 | Hellraisers
? 14/03/2019 - 27/08/2020 | Mousesports
? 19/09/2020 - 01/01/2021 | Cloud9
? 17/08/2021 - …… | Eternal Fire
Özgür "woxic" Eker'in yıllara göre turnuvalardan kazandığı paralar şu şekilde ;
Kazandığı ParaOnline Turnuvalardan Kazandığı ParaLAN Turnuvalardan Kazandığı Para202220219,553.48 $ 9,553.48 $ | 8 Turnuva -202047,100.00 $20,700.00 $ | 7 Turnuva26,400.00 $| 2 Turnuva2019167,058.04 $1,150.00 $ | 3 Turnuva165,908.04 $| 14 Turnuva201861,057.40 $12,700.00 $ | 7 Turnuva48,357.40 $ | 11 Turnuva201724,040.00 $13,040.00 $ | 8 Turnuva11,000.00 $ | 2 Turnuva20163,373.56 $1,575.56 $ | 10 Turnuva1,797.00 $ | 1 Turnuva2015255.33 $255.33 $ | 4 Turnuva — En çok para kazandığı ilk 10 turnuva ise şu şekilde ; Özgür "woxic" Eker'in ESPOR sektöründen kazandığı parasal veriler 18/02/2021 tarihinde esportsearnings sitesinden alınarak güncellenmiştir.
Toplamda
YılSıralamaTurnuvaKazandığı Para24/11/20191.'likCS: GO Asia Championships 201950,000.00 $08/12/20191.'likESL Pro League Season 10: Finals50,000.00 $06/02/20201.'likICE Challenge 201925,000.00 $22/12/20192.'likEPICENTER 201924,000.00 $12/04/20202.'likESL Pro League Season 11: Europe13,000.00 $25/03/20183-4.'lükV4 Future Sports Festival 2018 (CS: GO)12,357.40 $08/04/20181.'likBets.net Masters: Season 110,000.00 $19/05/20191.'likDreamHack Open Tours 201910,000.00 $10/12/20175-6.'lıkESL Pro League Season 6: Finals9,000.00 $23/06/20193-4.'lükESL Pro League Season 9: Finals8,000.00 $
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Kazandığı ParaOnline Turnuvalardan
Kazandığı ParaLAN Turnuvalardan
Kazandığı Para202220219,553.48 $ 9,553.48 $ | 8 Turnuva -202047,100.00 $20,700.00 $ | 7 Turnuva26,400.00 $| 2 Turnuva2019167,058.04 $1,150.00 $ | 3 Turnuva165,908.04 $| 14 Turnuva201861,057.40 $12,700.00 $ | 7 Turnuva48,357.40 $ | 11 Turnuva201724,040.00 $13,040.00 $ | 8 Turnuva11,000.00 $ | 2 Turnuva20163,373.56 $1,575.56 $ | 10 Turnuva1,797.00 $ | 1 Turnuva2015255.33 $255.33 $ | 4 Turnuva —
En çok para kazandığı ilk 10 turnuva ise şu şekilde ;
Özgür "woxic" Eker'in ESPOR sektöründen kazandığı parasal veriler 18/02/2021 tarihinde esportsearnings sitesinden alınarak güncellenmiştir.