Espor Sektöründen woxic Ne Kadar Kazandı ?

2 Eylül 1998 doğumlu, CS: GO arenasında bizleri temsil eden Özgür Eker'in bu zamana kadar espor sektöründen yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını sizler için derledik. 2015 yılından beri ciddi paralar kazanmaya başlayan woxic, bu zamana kadar toplam 313,237.81 $ kazandı. Böylelikle kendisi Türkiye Espor sektöründe en çok para kazanan 2. kişi konumunda. Sizlere derlediğimiz bu bilgiler esportsearnings sitesinden alınmaktadır.

Öncelikle Özgür Eker'in bu zamana kadar hangi takımda ne kadar mücadele ettiğini sıralayalım.

? 01/06/2016 - 01/02/2017 | Dark Passage

? 01/02/2017 - 08/05/2017 | ex-Dark Passage

? 05/06/2017 - 11/08/2017 | Gux & Friends

? 11/08/2017 - 14/03/2019 | Hellraisers

? 14/03/2019 - 27/08/2020 | Mousesports

? 19/09/2020 - 01/01/2021 | Cloud9

? 17/08/2021 - …… | Eternal Fire

Özgür "woxic" Eker'in yıllara göre turnuvalardan kazandığı paralar şu şekilde ;