Espor dünyasında yeni soluk: Onedio Gaming

Onedio ve Gaming in Turkey yepyeni bir oyun mecrası için güçlerini birleştiriyor. Türkiye'nin oyun ve espor ajansı Gaming in Turkey ve ülkenin en büyük sosyal içerik platformu Onedio, yepyeni bir oyun mecrası için birlikte çalışacak!

Onedio Gaming çatısı altında birlikte hareket edecek olan Onedio ve Gaming in Turkey, oyunlar hakkında haber ve incelemelerinden özel içerik videolarına, turnuva yayınlarından oyun içerikli programlara kadar farklı içerikler üreterek Türkiye oyun ekosistemini besleyecek.

ONEDİO ARTIK OYUN DÜNYASININ DA BİR PARÇASI OLACAK

Oyun sektörü her geçen gün gelişmeye devam ederken oluşturulan yeni girişimler, bu gelişim sürecini beslemeye devam ediyor. Türkiye'nin en güncel ve en eğlenceli içerik platformu olan Onedio, oyun dünyasına Gaming in Turkey iş birliği ile güçlü bir adım atacak. Ülkemizde oyun ve espor sektöründe etkili bir rol oynayan ve firmaların oyun dünyasında yer alma girişimlerinde etkili projeler yürüten Gaming in Turkey, Onedio ile oyun dünyasının yeni sosyal içerik platformu olacak Onedio Gaming'i hayata geçirecek. Binlerce üyesi olan ve her alanda çeşitli ve ilgi çekici bilgiler sunan Onedio artık ülkemizde oyun dünyasının da etkili bir parçası olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Onedio Kurucusu ve CEO'su Kaan Kayabalı, "Yıllardır en güncel konu ve en eğlenceli içerikleri akıcı bir dil ile okuyucularımıza sunarak sosyal içerik platformumuz Onedio'yu büyüttük. Son senelerde ülkemizde de hız kesmeden büyümeye devam eden oyun ve espor sektörünün bir parçası olmak için Onedio Gaming'in adımlarını atmaktan dolayı heyecanlıyız. Artık oyunlara düşkün olan okuyucularımıza da kendi imzamızla içerik sunacak olmak ve bu girişimi sektörde başarılı projelere imza atmış Gaming in Turkey Ajansı ile yapıyor olmak bizi mutlu ediyor" dedi.

OYUN DÜNYASI, ONEDİO GAMING İLE YENİ BİR BAŞIK AÇISI KAZANACAK

Oyun dünyasıyla ilgili en güncel gelişmeleri aktaracak ve yepyeni bir eğlenceye yol açacak olan Onedio Gaming oyun alemini de kendi dilinde yorumlayacak. Senelerdir en güncel konuları kendi imzasıyla okuyucularına sunan sosyal içerik platformunun, oyun ve espor sektöründe gerçekleşecek global güncellemeleri yakından takip etmesi Türkiye'deki oyun dünyasının daha aktif olmasında rol oynayacak.

Bu yepyeni oyun mecrasını hayata geçiren ekibin başında olan Serhat Bekdemir, "Onedio, sosyal içerik platformu olarak Türkiye'deki okuyucuların vazgeçilmez bir parçası. Platformda bulunan bu güçlü potansiyeli oyun dünyasına Onedio Gaming ile yansıtacak olmaktan oldukça memnunuz. Bu yepyeni oyun mecrası ile hem global çapta hem de ülkemizde olan oyun dünyası gelişmelerini artık daha yakından takip edebileceğiz" dedi.

Gaming in Turkey Ajans Başkanı Ozan Aydemir ise "Yıllardır ülkemizde oyun ve espor sektörünü geliştirmeye yönelik adımlar atıyoruz. Firmaların oyun dünyasına adım atmasıyla birlikte bu adımların birleşerek büyümesi ülkemiz için son derece önemli oluyor. Türkiye'nin en büyük sosyal mecralarından biri olan Onedio'nun da, en güncel ve en etkili projelere imza atılan oyun sektörünün bir parçası olmasından bizler de büyük mutluluk duyuyoruz. Oyun dünyası, Onedio Gaming ile yeni bir bakış açısı kazanacak." diyerek oluşumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yılda 10 binden fazla oyunun piyasaya çıktığı ve binlerce haberin yapıldığı oyun sektöründe anlaşılır ve basit içeriklerle oyuncular için yepyeni bir mecra olacak Onedio Gaming çok yakında kapılarını açarak oyun severlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: Bültenler