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Espiye ilçesinde öğrenciler arasında kitap okuma yarışması düzenlendi

AA, Fikret Bıyık - Güncel
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Espiye ilçesinde öğrenciler arasında kitap okuma yarışması düzenlendi

Espiye Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilere yönelik "Espiye Okuyor" kitap okuma yarışması düzenlendi.

Espiye Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilere yönelik "Espiye Okuyor" kitap okuma yarışması düzenlendi.

İlk, orta ve lisede eğitim gören 824 öğrencinin katıldığı yarışmada, dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Espiye Milli Eğitim Müdürü Ömer Karakayalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yarışmanın organize edildiğini söyledi.

Karakayalı, katılım gösteren öğrencilere teşekkür etti.

AA / Fikret Bıyık - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Kitap, Güncel, Haberler

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