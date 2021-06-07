Espiye ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği üyelik seçimi yapıldı
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Espiye ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği üyelik seçimi yapıldı

Espiye ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği üyelik seçimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Giresun'un Espiye ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2021 yılı üyelik seçimi gerçekleştirildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2021 yılı üyelik seçimi gerçekleştirildi.

Espiye Müftülüğü konferans salonunda, Kaymakam Taner Tengir başkanlığında yapılan toplantıda, birlik üyeliklerine, İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet Dursun ve Mürsel Önal ile Direkbükü Köyü Muhtarı Şakir Kır ve Gebelli Köyü Muhtarı Kadir İbiç seçildi.

Kaymakam Tengir, üyeliklere seçilenleri tebrik ederek, "Yeni göreve seçilen arkadaşlar ile köylerimize el birliği ile hizmet yapmaya gayret göstereceğiz. Secimin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Toplantıya, Özel İdare Müdürü Mürsel Mert ile köy muhtarları katıldı.

Espiye ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği üyelik seçimi yapıldı
Espiye ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği üyelik seçimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

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