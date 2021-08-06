Espiye Belediye Başkanı Karadere, yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Müftülüğünce açılan yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Müftülüğünce açılan yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Karadere, geleceğin teminatı çocuk ve gençlerin en güzel şekilde yetiştirilmesi mücadelesine her yerde devam ettiklerini söyledi.

Kurslara gösterilen ilgiden mutlu olduğunu ifade eden Karadere, "Gençlerimizin bu milletin değerlerine, geleceğine sahip çıkan, bilgide, ilimde, edepte dünya ile yarışabilen gençler olmaları, ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Karadere, kurslara katılan öğrencilerle de sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık