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Espiye Belediye Başkanı Karadere, itfaiyecilerle bir araya geldi

AA / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel
Espiye Belediye Başkanı Karadere, itfaiyecilerle bir araya geldi

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, itfaiye müdürlüğünü ziyaret etti.

Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, itfaiye müdürlüğünü ziyaret etti.

Müdürlük personeli ile bir araya gelen Karadere, sohbet ettiği itfaiyecilerin İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Karadere, her türlü felaket ve acil durumlarda gece gündüz çalışan personele başarılar dileyerek, "Zor günleri kolay kıldınız. Yaşadığımız zor günleri sizlerle birlikte atlattık. Emeklerinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Espiye halkı adına sizlere sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. İyi ki varsınız." diye konuştu.

Espiye Belediye Başkanı Karadere, itfaiyecilerle bir araya geldi

AA / Fikret Bıyık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Espiye Belediye Başkanı Karadere, itfaiyecilerle bir araya geldi - Haberler
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