ESOGÜ'de uygulanan yöntem kalp hastasını hayata döndürdü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı doktorlarının uyguladıkları yeni bir tedavi yöntemi, kalp ritim bozukluğu hastaları için umut oldu.