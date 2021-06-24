ESOGÜ'de uygulanan yöntem kalp hastasını hayata döndürdü
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı doktorlarının uyguladıkları yeni bir tedavi yöntemi, kalp ritim bozukluğu hastaları için umut oldu.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı doktorlarının uyguladıkları yeni bir tedavi yöntemi, kalp ritim bozukluğu hastaları için umut oldu.
ESOGÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kardiyoloji Bölümü Kateter Laboratuvarında, kalp kasılma oranı yüzde 15 ve yoğun kalp içi kan pıhtısı olan 61 yaşındaki A.K'ye, ölümcül ritim bozukluğu nedeniyle uygulanan yakma tedavisi sonuç verdi.
Açıklamada, göbekten girilerek uygulanan ve yaklaşık 6 saat süren operasyonu, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Ulus ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferda Yaman'ın gerçekleştirdiği bildirildi.
Yoğun bakımda tedavi edilen hastada uygulanan yöntem sonrası, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, A.K'nin operasyonun 8'inci gününde taburcu edildiği bilgisine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ