ESOGÜ Ayaküstü Sohbetler'de Avrupa Dayanışma Programı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ESOGÜ Ayaküstü Sohbetler'de Avrupa Dayanışma Programı

ESOGÜ Ayaküstü Sohbetler'de Avrupa Dayanışma Programı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üniversitenin resmi sosyal medya kanalına "ESOGÜ Ayaküstü Sohbetler" adıyla yeni bir program dizisi eklendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üniversitenin resmi sosyal medya kanalına "ESOGÜ Ayaküstü Sohbetler" adıyla yeni bir program dizisi eklendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi, üniversitenin resmi sosyal medya kanalına yeni bir prgram dizisi ekledi. ESOGÜ Ayaküstü Sohbetler adıyla yeni bir programın programın ilk konuğu, ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2020 mezunu Alaattin Dağlı oldu. Dağlı, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında 8 ay bulunmuş olduğu Romanya deneyimlerini paylaşarak orada yapmış olduğu çalışmaların kariyerine nasıl yansıdığını anlattı. Dağlı, programa başvuru şartlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. - ESKİŞEHİR

ESOGÜ Ayaküstü Sohbetler'de Avrupa Dayanışma Programı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title