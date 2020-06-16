ESO, Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak onuruna veda yemeği düzenledi
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ESO, Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak onuruna veda yemeği düzenledi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), son çıkan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Özdemir Çakacak ve eşi Hanımefendi Kevser Çakacak onuruna veda yemeği düzenledi.

ESO, Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak onuruna veda yemeği düzenledi
16.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:59

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), son çıkan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Özdemir Çakacak ve eşi Hanımefendi Kevser Çakacak onuruna veda yemeği düzenledi.

Yemek programına; Vali Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, Tepebaşı Kaymakamı iken son çıkan Valiler Kararnamesi ile Osmaniye iline Vali olarak atanan Dr. Erdinç Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sanayici ve iş adamları katıldı.

Eskişehir'de göreve başladığı ilk günden itibaren devletinin emrinde, milletinin hizmetinde olduğunu dile getiren Vali Çakacak, program esnasında yaptığı konuşmada, "3 Temmuz 2017 tarihinde başladığım ve hizmet etmekten onur duyduğum Eskişehir Valiliği görevimden, 10.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanmam nedeniyle ayrılıyorum. Öncelikle 13 yılı aşkın bir süre aziz milletimize Vali olarak hizmet etme fırsatı ve imkanı tensip eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Vali Çakacak, "Bu güne kadar görev yaptığım her yerde 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' düsturundan hareketle gece-gündüz mesai mefhumu gözetmeden elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Vatandaş odaklı bir anlayışla devlet ve millet kaynaşmasını en üst seviyede tuttuk. Kapımız vatandaşlarımıza her zaman açık oldu." diye konuştu.

Eskişehir sanayisinden ise övgüyle bahseden Vali Çakacak, "Yüksek potansiyele sahip Eskişehir sanayisini bulunduğu yerden daha yukarılara taşımak için önemli çalışmalar yaptık. Eskişehir ekonomisine faydalı olabilecek her türlü projeyi destekleyerek, güzel şehrimize katma değer sağlayacak her fikre ilgi gösterdik. Birlik ve beraberliğini en iyi şekilde ortaya koyan dinamiklerin bu gayret ve azmi sürdüğü takdirde Eskişehir'in her alanda daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Anadolu'nun yıldızı olan Eskişehir'den çok güzel duygularla ayrılıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Başta Eskişehirli hemşehrilerim olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza çalışmalarımızda bize destek oldukları için teşekkür ediyor, herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." dedi.

Vali Çakacak'ın girişimci kişiliği sayesinde birçok işin üstesinden kolayca geldiklerini söyleyen ESO Başkanı Kesikbaş ise yaptığı konuşmada, "Engin tecrübelerinden yararlandığımız Valimiz Özdemir Çakacak'a Eskişehirli sanayici ve iş adamları adına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerinde bulundu.

Programın sonunda davetlilerle tek tek vedalaşan Vali Çakacak ve Hanımefendi Kevser Çakacak, günün anısına fotoğraf bol bol çektirerek, davetlilerden helallik istedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

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