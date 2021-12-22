Esnafların Suriye'ye gidip gelmelerini izin veriliyor

KARATAŞ, ADANA (İHA) - AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Uzun zamandır üzerinde çalıştıkları Çobanbey ile Öncüpınar Gümrük Kapısının geçişlere açılması için çalışma başlatıldığını söyledi.

İl Başkanı Karataş, İlk etapta, Valilik tarafından daha önce sadece tüccarlar için verilen çıkış izninin kapsamı genişletilerek, Kilis'te faaliyet gösteren başta tüm esnafları olmak üzere vergi kaydı bulunan tüm vatandaşların Valiliğik tarafından gümrükten çıkış izni verileceğini ifade ederek, "Bunun için herhangi bir oda kaydına gerek olmayıp vergi kaydının bulunması yeterli olacak. Ayrıca geçmişte sabıkası bulunan hemşerilerimiz de eğer haklarında yurt dışına çıkış yasağı yoksa vergi levhasının bulunması koşuluyla çıkış izni alabilecek. İlimizin ekonomisine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çok sevinçliyiz. Konu ile ilgili İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından Kilis Valiliğine talimat verildi. Valiliğimiz tarafından gerekli hazırlıklar başlatıldı. Kısa zaman içerisinde giriş-çıkışlar başlayacak. Bu süreçte başından beri gerekli ilgi ve duyarlılığı gösteren ve hiçbir zaman bizlerden desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Kilis Valisi Recep Soytürk'e ve süreci başından beri takip eden ve yoğun şekilde emek veren milletvekillerimiz Ahmet Salih Dal ve Mustafa Hilmi Dülger'e çok çok teşekkür ederim. Kilis'imize hayırlı olsun" dedi.

Karataş, Çobanbey ile Öncüpınar Gümrük Kapısının geçişlere açılacağını sözlerine ekledi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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