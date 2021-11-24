Esnafın sorunları Yıldırım'a iletildi

MALATYA (Bültenler) - Keskin yaptığı açıklamada, "Ankara'da Ak Parti Genel Başkan Vekili Sayın Binali Yıldırım'ı ziyaret ederek, esnaf ve sanatkarımızın yaşamış olduğu sıkıntıları, beklentilerini, sorunların çözümüne ilişkin önerilerimizi paylaşma imkanı bulduk. Katkı ve desteklerinden dolayı Sayın Binali Yıldırım'a teşekkür ediyorum." dedi.

Keskin'in Binali Yıldırım'ı ziyaretinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, milletvekili Orhan Erdem, Malatya önceki dönem milletvekilleri Ömer Faruk Öz ve Mücahit Fındıklı, Gaziantep önceki dönem milletvekili Mehmet Erdoğan ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da bulundu

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