Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sanayiye teknik eleman yetiştiriyor

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Anadolu meslek programında makine teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi ve elektrik elektronik teknolojisi alanlarında eğitim veren Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 550 öğrenci eğitim öğretime devam ediyor.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Erkul okul hakkında bilgiler verdi. ErkulÖğrenciler mezun olduktan sonraisteğe göre ister sanayide isterler isekendi iş yerlerini açabileceklerinisöyledi. Erkul sözlerine şöyle devam etti;

"Öğrencilerimizi hayata hazırlamak bizim temel amaçlarımızdandır. Okulumuzda şuan Anadolumeslek programında ve mesleki eğitim programı uygulanmaktadır. Anadolu mesleki programda 550 öğrencimiz bulunmaktadır. Anadolu meslek programında makine teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi ve elektrik elektronik teknolojisi alanlarında eğitim vermekteyiz. Öğrencilerimizi bu mesleklerde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sanayimizin ihtiyaç duyduğu teknik elemanların yetiştirilmesinde biz eğitim vermekteyiz. Geleceğin güçlü Türkiye'sinikurmaya çalışmaktayız. Okulumuzda Anadolu meslek programında okuyan öğrencilerimiz 9. sınıfa geldiğinde sigorta primi yatmaktadır. Diplomasını alıncaya kadar sigortası yatmaktadır. 12. sınıftaki öğrencilerimiz işletmede meslek eğitimi adı altında haftada 3. gün işletmeye gitmekte 2 gün ise okula gelmekteler. 12. sınıfta okuyan öğrencilerimiz işletmeye gittiklerinde asgari ücretin 3 'de birini ücret almaktalar. Mezun olduklarında ise diplomalarının yanında iş yeri açma belgesi ve Avrupa da geçerli olan Europassbelgesi almaktadır. İş yerinin istediği ara elemanı okulumuz sağlamaktadır. Öğrencilerimiziokulumuza kayıt olamaya davet ediyoruz"dedi.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaşise "Yunusemre ilçemizdeki meslek liselerinin tanıtımına devam etmekteyiz. Öğrencilerimiz okullarına gelmekteler ve güzel bir ortada eğitimlerine devam etmektedirler. Okulumuzda mesleki ve teknik Anadolu lisesinin yanında mesleki eğitim programları açıldı ve çırak kayıtlarımız devam ediyor"dedi.

Manisa Kalıp ve Makine İmalatçıları Derneği Başkanı Abdurrahim Arslanise "Manisa sanayisi hızlı gelişiyor ama teknik eleman yetişmesi sanayinin gelişim hızına yetişemiyor. Burada çok ciddi bir açık var. Ben tüm ailelere tüm öğrencileribu fırsatı değerlendirmeye davet ediyorum. Özellikle makine bölümü, otomasyon bölümü, metal bölümü mezunu olupişsiz kalan yok. Bu anlamda iş yapış şekillerimiz değişti. Sanayide tertemiz ortamlarda güç harcamadan arkadaşlarımız çalışıyor. Her türlü sosyal imkan var. Manisa'da mesleki eğitimi güçlendirmemiz gerekiyor. Sanayide bu gelişmişliğimizi sürdürebilelim" dedi.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Hasan Geriter ise"Mesleklerarasında eğitimzor olduğunu işin içine girince anladık. Yaptığımız bu değerli okulumuzuManisa geneline yayabilme ve daha faydalı olabilme amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğümüzle biranlaşma yaparak bu okulun daha fazla öğrencinin faydalanması amacıyla milli eğitim müdürlüğümüze devir ettik. Milli eğitim müdürlüğümüz başarılı çalışmalarını başarılı bir şekilde götürdü. Meslek eğitiminin tanıtıma ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizi meslek liselerine davet ediyorum" dedi.

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